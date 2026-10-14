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    Nach wochenlanger Funkstille

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    China schlägt plötzlich wieder zu: Was hinter dem US-Soja-Deal steckt

    China kauft erstmals seit dem Gipfel zwischen Trump und Xi wieder US-Soja. Die neuen Geschäfte kommen trotz schwacher Nachfrage und ungelöster Zollfragen.

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    Nach wochenlanger Funkstille - China schlägt plötzlich wieder zu: Was hinter dem US-Soja-Deal steckt
    Foto: Julia Demaree Nikhinson - AP/dpa

    China greift wieder bei amerikanischen Sojabohnen zu. Chinesische Staatsunternehmen haben in dieser Woche acht bis zehn Schiffsladungen aus den Vereinigten Staaten gekauft. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf drei mit der Angelegenheit vertraute Händler. Es handelt sich um die ersten derartigen Geschäfte seit dem Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping im September in Washington.

    Die Lieferungen sollen ab Dezember erfolgen. Jede der sogenannten Panamax-Ladungen umfasst rund 65.000 Tonnen Sojabohnen.

    Milliardenmarkt bleibt politisch angespannt

    Der Markt hatte auf neue Bestellungen aus China gewartet. In den vergangenen Wochen war der Handel mit US-Soja ins Stocken geraten. Eine schwache Nachfrage während der einwöchigen Nationalfeiertage in China Anfang Oktober hatte die Kaufzurückhaltung zusätzlich verstärkt.

    Für die jüngsten Lieferungen zahlten die staatlichen Handelsunternehmen laut einem der von Reuters zitierten Händler einen Aufschlag von 3,10 bis 3,20 US-Dollar je Bushel (rund 27,2 Kilogramm) gegenüber dem Januar-Kontrakt für Sojabohnen an der Chicago Board of Trade.

    Die Wiederaufnahme der Käufe kommt trotz weiterhin bestehender Handelskonflikte. Nach dem Gipfeltreffen im September hatten Washington und Peking eine geplante Liste mit Zollsenkungen vorgestellt. Sojabohnen waren davon allerdings ausgenommen. Das hatte die Hoffnung gedämpft, dass private chinesische Verarbeiter wieder verstärkt amerikanische Ware kaufen würden.

     

    China nähert sich seinem Kaufziel

    Mit den neuen Geschäften kommt China seinem angekündigten Importziel näher. Vor den jüngsten Bestellungen hatte das Land bereits rund 13,7 Millionen Tonnen US-Sojabohnen gekauft. Damit war mehr als die Hälfte des von US-Präsident Trump für das Vermarktungsjahr 2026/2027 angekündigten Ziels von 25 Millionen Tonnen erreicht.

    Gleichzeitig bleibt die Nachfrage unter Druck. Wie aus Daten der chinesischen Zollverwaltung hervorgeht, importierte das Land im September 11,88 Millionen Tonnen Sojabohnen. Das entspricht einem Rückgang von 7,7 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat.

    Auch staatliche Lagerbestände spielen eine Rolle. Nach Angaben des Beratungsunternehmens Mysteel verkaufte der chinesische Staatskonzern Sinograin bei einer Auktion am Dienstag lediglich 40,5 Prozent der angebotenen 518.000 Tonnen importierter Sojabohnen. Händler rechnen in den kommenden Wochen mit weiteren Auktionen.

    Die jüngsten Käufe sind damit ein Signal für neuen Handel zwischen den beiden Wirtschaftsmächten. Ob daraus eine nachhaltige Erholung der chinesischen Nachfrage nach US-Soja entsteht, bleibt jedoch offen.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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