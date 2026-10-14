AKTIEN IM FOKUS
Anleger schütteln gesenkte Prognose von Kion schnell ab
- Kion senkt Ausblick wegen schwacher Staplernachfrage
- Kion-Aktie erholt sich rasch und dreht ins Plus
- JPMorgan sieht trotz schwachem Quartal Kaufchance
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Senkung des Jahresausblick und die Verschiebung mittelfristiger Ziele wegen einer schwachen Stapler-Nachfrage hat die Anleger von Kion am Mittwoch nur kurz irritiert. Den kurzzeitigen Kursrutsch von 7 Prozent holten die Papiere schnell wieder auf und drehten ins Plus mit zuletzt 3,9 Prozent auf 36,63 Euro. Das Unternehmen hatte jüngst bereits eine träge Geschäftsentwicklung signalisiert. Zudem hat sich der Aktienkurs 2026 bereits fast halbiert.
Die Anteile von Konkurrent Jungheinrich vollzogen nach den Kion-Nachrichten eine ähnliche Kursentwicklung: Nach einem deutlichen Rücksetzer stand zuletzt ein Plus von 4,3 Prozent auf der Kurstafel.
Die Gewinnwarnung überrasche ihn nicht, da er nach den Vorab-Informationen von Kion zum dritten Quartal damit bereits gerechnet habe, schrieb Analyst Akash Gupta von JPMorgan. Überraschend sei aber die um 4 Prozent verfehlte Konsensprognose für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) im dritten Jahresviertel. Dies zeige, dass das Quartal wohl schlechter gelaufen sei als von Kion erwartet.
Gupta zufolge ist die Bilanz von Kion in guter Verfassung und die Gewinnwarnung dürfte auch keine größeren Auswirkungen auf die Kreditwürdigkeit haben, so der Experte. Er sieht in der Warnung daher eine gute Kaufgelegenheit vor allem für jene Anleger, die auf die attraktiven Fundamentaldaten des Lagerhaus-Automatisierungsgeschäfts sowie auf eine mögliche Erholung des ITS-Segments im Zuge von Konjunkturmaßnahmen in Deutschland setzten./ajx/bek/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Jungheinrich Aktie
Die Jungheinrich Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,10 % und einem Kurs von 21,82 auf Tradegate (14. Oktober 2026, 12:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Jungheinrich Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Jungheinrich zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1700 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 24,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 47,00EUR was eine Bandbreite von +9,79 %/+115,00 % bedeutet.
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für Jungheinrich von 46 auf 41 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Margenerholung in der Sparte ITS dürfte unter 8 Prozent stagniert haben, schrieb Stefan Augustin am Freitag in einem Ausblick auf den Bericht des Staplerherstellers für das dritte Quartal. Er kürzte seine Schätzungen.
Bild: https://thailand.ahk.de/var/site/storage/images/_aliases/image_1280/5/9/6/3/15043695-1-ger-DE/cc63a4b8244c-Jungheinrich_AntOn-launch-2.JPG
Unter der im Herbst 2025 eingeführten Einstiegsmarke vertreibt das Unternehmen vorkonfigurierte, kosteneffiziente Flurförderzeuge mit Lithium-Ionen-Technologie. Die in Kooperation mit EP Equipment gefertigte Linie richtet sich vor allem an kleine und mittlere Betriebe mit einfachen Transportaufgaben.
Optisch unterscheidet sich die Marke markant durch ihre violett-schwarze Farbgebung von den klassischen gelben Jungheinrich-Modellen.
Jungheinrich gilt als einer der globalen Spitzenreiter und "Hidden Champions" im Bereich der Intralogistik und Flurförderzeuge. Das Unternehmen wird in Wirtschaftsmedien regelmäßig als Weltmarktführer betitelt, auch wenn es gemessen am reinen Umsatz nicht die absolute Nummer 1 der Branche ist.