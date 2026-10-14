Evotec schlägt Prognosen und hält an Jahresausblick fest: Der Weg bleibt steil

An der im Juli gesenkten Jahresprognose rüttelt das SDax Unternehmen derweil nicht. Für das Gesamtjahr 2026 rechnet Evotec weiterhin mit einem Konzernumsatz zwischen 570 und 610 Millionen Euro.

Das Hamburger Biotechnologieunternehmen Evotec hat vorläufige, ungeprüfte Zahlen für die ersten neun Monate des laufenden Jahres vorgelegt und damit für Aufmerksamkeit gesorgt. Demnach kam der Konzern in den ersten neun Monaten 2026 auf einen Umsatz von rund 465 Millionen Euro. Das bereinigte EBITDA lag bei minus 42,8 Millionen Euro. Beide Werte fielen besser aus als von Analysten im Schnitt erwartet.

Die Evotec-Aktie reagierte mit einem Kurssprung von mehr als 8 Prozent. Nach einem bisher katastrophalen Jahr für die Aktie ist das jedoch zunächst einmal nicht mehr als eine kleine Verschnaufpause. In den vergangenen 12 Monaten haben die Papiere rund 60 Prozent an Wert verloren und waren am Montag sogar auf den tiefsten Stand seit 2013 gefallen.

Laut Unternehmensangaben liegt der Grund für die positive Überraschung weniger in einer grundsätzlichen Verbesserung des Geschäfts als in der zeitlichen Verteilung der Konsensschätzungen. Mit anderen Worten: Einzelne Erwartungswerte waren offenbar zu pessimistisch für das dritte Quartal angesetzt, ohne dass sich der Ausblick für das Gesamtjahr dadurch ändert.

Auch RBC Analyst Charles Weston verweist auf diesen Effekt. Nach seiner Einschätzung verbesserten sich Umsatz und operatives Ergebnis im dritten Quartal gegenüber dem vorangegangenen Quartal merklich. Beide Kennziffern hätten die durchschnittlichen Markterwartungen deutlich übertroffen, was aus seiner Sicht eher auf das Timing der Schätzungen als auf eine strukturelle Veränderung im Jahresverlauf zurückzuführen sei.

Die vollständigen Zahlen zum dritten Quartal und zu den ersten neun Monaten will Evotec wie ursprünglich geplant am 5. November veröffentlichen. Bis dahin bleibt es bei den vorläufigen Werten.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Evotec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,79 % und einem Kurs von 2,63EUR auf Tradegate (14. Oktober 2026, 12:27 Uhr) gehandelt.





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