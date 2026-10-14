Kommandeurin im Südosten Irans getötet

TEHERAN (dpa-AFX) - Im Südosten Irans ist eine Kommandeurin von bewaffneten Angreifern getötet worden. Die Offizierin sei vor ihrem Haus im Bezirk Mehrestan der Provinz Sistan und Belutschistan erschossen worden, berichtete die Nachrichtenagentur Tasnim. Sie habe eine Fraueneinheit der paramilitärischen Basidsch-Truppen befehligt, die den iranischen Revolutionsgarden unterstehen. Bei einem weiteren Angriff auf ein Polizeifahrzeug in Mehrestan sei ein Beamter getötet worden.

Seit Tagen bereits werden aus der Provinz, die an Afghanistan und Pakistan grenzt, Gefechte zwischen iranischen Sicherheitskräften und militanten Gruppen gemeldet. Dabei gab es Medienberichten zufolge zahlreiche Tote. Die genauen Opferzahlen lassen sich nicht unabhängig überprüfen.