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    Aktien Europa

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    Leichte Gewinne - ASML-Zahlen stützen Halbleitersektor

    Für Sie zusammengefasst
    • Europas Börsen steigen leicht dank guter China-Daten
    • ASML-Ausblick stärkt Europas Technologiewerte
    • Luxuswerte und Lonza gefragt, Banken schwächer
    Aktien Europa - Leichte Gewinne - ASML-Zahlen stützen Halbleitersektor
    Foto: Greg Montani - Pexels

    PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Am Mittwoch ist es an den europäischen Börsen leicht nach oben gegangen. "Etwas Unterstützung liefern die besser als erwartet ausgefallenen chinesischen Handelsdaten und ein geringerer Anstieg der Verbraucherpreise", so Marktanalyst Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets. "Die grundlegenden Belastungsfaktoren bleiben allerdings bestehen: hohe Energiepreise und attraktive Staatsanleiherenditen."

    Der EuroStoxx 50 stieg am Mittag um 0,68 Prozent auf 6.208,96 Punkte. Außerhalb der Euroregion gewann der Schweizer Leitindex SMI 0,87 Prozent auf 14.048,04 Punkte. Der britische FTSE 100 notierte mit einem Plus von 0,39 Prozent auf 10.691,85 Punkten.

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    Zu den Gewinnern gehörten die Technologiewerte. Die Zahlen von ASML stützten den Sektor und bescherten Halbleiterwerten überdurchschnittliche Gewinne. "Der angehobene Ausblick und die anhaltend hohe Nachfrage nach modernen Chipfertigungsanlagen bestätigen die Stärke des KI-Investitionsbooms", hieß es vom Anbieter von Handelsstrategien Index Radar. "Bemerkenswert ist der langfristige Planungshorizont: ASML rechnet bereits für 2027 und 2028 mit Kapazitätsengpässen, während einige Kunden Lieferungen bis 2030 einplanen." ASML gewannen 1,9 Prozent.

    Auch Luxuswerte waren gefragt und erholten sich damit von dem jüngsten Rücksetzer nach enttäuschenden Zahlen von LVMH . Wirtschaftsdaten zum wichtigen chinesischen Markt waren überraschend stark ausgefallen. Nicht nur Chinas Außenhandel hatte im September die Erwartungen deutlich übertroffen, auch die Importe hatten mit einem Plus von 31 Prozent die Schätzungen klar überboten.

    Gefragt waren auch Lonza mit einem Aufschlag von 2,4 Prozent. Neue und ambitionierte Finanzziele verliehen den Aktien der Schweizer Rückenwind. Die vom Pharmazulieferer im Vorfeld eines Investorentages genannten Ambitionen kamen bei Analysten gut an.

    Schwächer tendierten dagegen Banken und Versicherer. Letztere litten unter den Abgaben von Swiss Re , die um ein Prozent nachgaben. Die Analysten von Jefferies hatten den Wert auf "Underperform" abgestuft. Im Bankensektor war Zurückhaltung vor neuen Zahlen aus den USA angesagt. "Die bisherigen Quartalszahlen der Banken lagen zwar etwas über den Erwartungen und sorgten für Kursbewegungen, aber eben nur etwas - für einen kräftigen Schub am Gesamtmarkt reicht das bislang nicht", merkte Kapitalmarktexperte Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets an./mf/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ASML Holding Aktie

    Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,24 % und einem Kurs von 622 auf Lang & Schwarz (14. Oktober 2026, 12:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ASML Holding Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    ASML Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 6,1800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4700 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.068,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.650,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.500,00EUR was eine Bandbreite von +8,90 %/+64,99 % bedeutet.





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