ANALYSE-FLASH
Jefferies senkt Ziel für Vinci auf 139 Euro - 'Buy'
- Jefferies senkt Vinci-Kursziel von 142 auf 139 Euro
- Zinsen und Treibstoffpreise dürften Vinci belasten
- Jefferies sieht Risiken bei Vinci bereits eingepreist
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Vinci vor Quartalszahlen von 142 auf 139 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal des Bau- und Infrastrukturkonzerns dürfte angesichts gestiegener Zinsen und Treibstoffpreise kaum Entlastung gebracht haben, schrieb Graham Hunt in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dennoch sehe er Vinci nun positiver, da erhebliche Risiken bereits eingepreist seien./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 18:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vinci Aktie
Die Vinci Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,47 % und einem Kurs von 107,4 auf Tradegate (14. Oktober 2026, 12:11 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vinci Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Vinci zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 7,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,7800 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 143,22EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 139,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 152,00EUR was eine Bandbreite von +29,54 %/+41,66 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 139 Euro