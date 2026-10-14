ANALYSE-FLASH
Jefferies hebt Ziel für Iberdrola auf 20,70 Euro - 'Hold'
- Jefferies hebt Iberdrola-Kursziel auf 20,70 Euro
- Einstufung bleibt trotz höherem Kursziel auf Hold
- Prognosen bis 2029 im Schnitt um 3 Prozent höher
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Iberdrola vor Zahlen zum dritten Quartal von 19,20 auf 20,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Gewinn je Aktie des spanischen Versorgers dürfte um 6 Prozent gestiegen sein, schrieb Ahmed Farman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er schraubte seine Gewinnprognosen für die Jahre 2026 bis 2029 um durchschnittlich 3 Prozent nach oben./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 20:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Iberdrola Aktie
Die Iberdrola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 21,62 auf Tradegate (14. Oktober 2026, 12:18 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Iberdrola Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Iberdrola zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3400 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 20,833EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 18,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 25,00EUR was eine Bandbreite von -16,82 %/+15,53 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 20,70 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Iberdrola - A0M46B - ES0144580Y14
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Iberdrola. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Auch, wenn man kein Spanisch versteht, ist der Film ganz schön beeindruckend:
In Frankreich wird scheint's das Onshore-Geschäft verkauft:
Hier ist alles sehr übersichtlich angeordnet, Divi soll auch erhöht werden.