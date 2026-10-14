Jefferies hebt Ziel für Iberdrola auf 20,70 Euro - 'Hold'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Iberdrola Aktie

Die Iberdrola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 21,62 auf Tradegate (14. Oktober 2026, 12:18 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Iberdrola Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Iberdrola zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3400 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 20,833EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 18,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 25,00EUR was eine Bandbreite von -16,82 %/+15,53 % bedeutet.