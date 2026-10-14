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    Aktien Frankfurt

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    Dax legt zu - Zahlreiche Faktoren geben Auftrieb

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax steigt vor US-Inflationsdaten um 0,6 Prozent
    • China-Daten und Tech-Erholung stützen Europas Börsen
    • Evotec steigt, PNE fällt auf ein Sechsjahrestief
    Aktien Frankfurt - Dax legt zu - Zahlreiche Faktoren geben Auftrieb
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger zeigen am Mittwoch vorerst zuversichtlich. Vor den mit Spannung erwarteten Inflationsdaten aus den USA sowie vor weiteren US-Quartalsberichten stieg der Dax bis zur Mittagszeit um 0,6 Prozent auf 25.412 Punkte. Für charttechnisch interessierte Anleger bleibt dennoch die 21-Tage-Linie für den kurzfristigen Trend bei 25.313 Punkten weiter im Fokus. Zwar hat der deutsche Leitindex diese Trendlinie momentan wieder überwunden, doch wie nachhaltig dies tatsächlich ist, bleibt abzuwarten.

    Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gewann 1,1 Prozent auf 30.360 Punkte.

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    Unterstützung für die Börsen in ganz Europa kommt aus verschiedenen Richtungen. In China überraschten starke Ex- und Importdaten sowie die Entwicklung der Verbraucherpreise positiv. Hinzu kommt eine allgemeine Erholung im Technologiesektor. In den USA steuern die technologielastigen Nasdaq-Indizes zugleich auf einen stabilen Handelsstart zu.

    Außerdem will die EU-Kommission angesichts der Energiepreis-Krise bestimmte Klimaschutzregeln für importierte fossile Brennstoffe erst später als geplant anwenden. Daraufhin fiel der europäische Gaspreis im Vergleich zum Vortag deutlich und Aktien energieintensiver Unternehmen, etwa aus der Chemie- und Rüstungsbranche, legten zu.

    Bevor im Tagesverlauf die US-Verbraucherpreise in den Blick rücken, da sie ein wichtiger Indikator für den weiteren geldpolitischen Kurs der US-Notenbank sind, legten Techaktien wieder zu. Sie sind besonders zinssensibel, weil stark finanzierungsabhängig.

    Ein wesentlicher Grund der positiven Stimmung für Technologieaktien war ASML . Der niederländische Chipindustrie-Ausrüster überzeugte mit einem starken Quartalsbericht und einem geplanten Kapazitätsausbau. Hierzulande erholten sich Infineon mit plus 1,7 Prozent und ähnlich stiegen im MDax die Papiere von Aixtron und Elmos .

    Kion gewannen im MDax nach einem kurzen heftigen Kursrutsch zuletzt 3,0 Prozent. Der vom Unternehmen gesenkte Jahresausblick und die Verschiebung mittelfristiger Ziele wegen einer schwachen Stapler-Nachfrage irritierten die Anleger nicht allzu lange. Kion hatte erst kürzlich eine träge Geschäftsentwicklung signalisiert. Zudem hat sich der Aktienkurs 2026 bereits fast halbiert.

    Viel Bewegung gab es außerdem im Kleinwerte-Index SDax . Dort gewann die schwer gebeutelte Evotec-Aktie als Favoritin 7,9 Prozent. Der Pharmawirkstoff-Entwickler hatte mit seinem vorläufigen Neunmonatsbericht seine Mitte Juli gesenkten Umsatz- und Ergebnisziele für das Gesamtjahr bestätigt. Die vorgelegten wichtigsten Kennzahlen übertrafen dabei die durchschnittlichen Analystenprognosen.

    Der Windparkentwickler PNE kappte indes seine Jahresergebniserwartung. Dabei hatte er von einem schwierigen Umfeld und sich verzögernden Verkäufen gesprochen. Anleger straften dies ab und das Papier sackte mit 17 Prozent Verlust auf ein Sechsjahrestief.

    Im Blick stand zudem der Anteilsschein von Mutares , der um 3,5 Prozent stieg. Die Beteiligungsgesellschaft gab Rekordaufträge und ein beeindruckendes Wachstum der Tochter Nord Gas Solutions (NGS) bekannt und prüft einen möglichen Börsengang.

    Für Procredit ging es um 2,1 Prozent hoch. Die Aktie der Bankengruppe hat nun den Platz des IT-Dienstleisters Nagarro im SDax eingenommen, da dieser durch den indischen Konzern Persistent übernommen wurde./ck/mis

    --- Von Claudia Müller, dpa-AFX ---

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Infineon Technologies Aktie

    Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,91 % und einem Kurs von 133,6 auf Tradegate (14. Oktober 2026, 12:01 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Infineon Technologies Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Infineon Technologies zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5700 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 82,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 64,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 102,00EUR was eine Bandbreite von +13,15 %/+80,34 % bedeutet.





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