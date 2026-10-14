🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsIPOsvorwärtsOpenAI IPOvorwärtsNachrichten zu OpenAI

    Nächster Coup von OpenAI?

    253 Aufrufe 253 0 Kommentare 0 Kommentare

    OpenAI schlägt zurück: Bringt dieser Zukauf Anthropic unter Druck?

    OpenAI prüft die Übernahme des Cybersicherheits-Spezialisten Trail of Bits. Der mögliche Zukauf könnte den Konkurrenzkampf mit Anthropic weiter verschärfen.

    Für Sie zusammengefasst
    Nächster Coup von OpenAI? - OpenAI schlägt zurück: Bringt dieser Zukauf Anthropic unter Druck?
    Foto: Midjourney (KI) - Midjourney (KI)

    Der KI-Konzern OpenAI prüft offenbar die Übernahme des US-Cybersicherheitsunternehmens Trail of Bits. Wie das Technologieportal The Information am Dienstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet, befinden sich beide Unternehmen in ersten Gesprächen. Ein möglicher Kaufpreis wurde bislang nicht bekannt. Die Verhandlungen könnten allerdings auch ohne Einigung enden. Trail of Bits wurde 2012 gegründet und ist auf die Analyse komplexer Softwaresysteme spezialisiert. Das Unternehmen identifiziert Sicherheitslücken, entwickelt Schutzmechanismen und unterstützt Entwickler bei der Behebung kritischer Schwachstellen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Microsoft Corp.!
    Long
    507,02€
    Basispreis
    3,20
    Ask
    × 14,94
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    578,56€
    Basispreis
    3,75
    Ask
    × 14,79
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Depot eröffnen und iPhone gewinnenSMARTBROKER+ verlost fünf Apple iPhone Duos unter allen, die bis zum 13. November ein Depot eröffnen. → Jetzt Lose gewinnen

     

    Zu den Schwerpunkten zählen Open-Source-Software, Kryptografie und KI-Systeme. OpenAI und Trail of Bits arbeiten bereits zusammen. Im Juni 2026 starteten beide Unternehmen die Initiative "Patch the Planet". Dabei wird künstliche Intelligenz eingesetzt, um Schwachstellen in weitverbreiteter Open-Source-Software aufzuspüren und zu beheben. Bei einer ersten Untersuchung von 19 Projekten wurden Hunderte Sicherheitsprobleme entdeckt. Mit einer Übernahme könnte OpenAI diese Expertise dauerhaft ins eigene Unternehmen holen und seine Position im wachsenden Markt für KI-gestützte Cybersicherheit stärken.

    Hinter dem möglichen Zukauf steht auch der zunehmende Konkurrenzdruck durch den Claude-Entwickler Anthropic. Beide Unternehmen arbeiten an KI-Werkzeugen, die Software-Schwachstellen automatisiert erkennen und geeignete Korrekturen vorschlagen können. Anthropic hat zuletzt ebenfalls seine Aktivitäten im Bereich Cybersicherheit ausgebaut. Für OpenAI könnte Cybersecurity zu einem zusätzlichen Geschäftsfeld neben ChatGPT und seinen Angeboten für Softwareentwickler werden. Unternehmen investieren zunehmend in den Schutz ihrer digitalen Infrastruktur. KI-Systeme könnten dabei helfen, Sicherheitslücken schneller aufzudecken und die Kosten für deren Behebung zu senken.

    OpenAI ist bislang nicht börsennotiert. Für den Großinvestor und Technologiepartner Microsoft könnte ein erfolgreicher Ausbau des Sicherheitsgeschäfts langfristig zusätzliche Wachstumschancen eröffnen. Ob die Gespräche mit Trail of Bits tatsächlich zu einer Übernahme führen, bleibt allerdings offen.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Nächster Coup von OpenAI? OpenAI schlägt zurück: Bringt dieser Zukauf Anthropic unter Druck? OpenAI prüft die Übernahme des Cybersicherheits-Spezialisten Trail of Bits. Der mögliche Zukauf könnte den Konkurrenzkampf mit Anthropic weiter verschärfen.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     