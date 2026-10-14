OpenAI schlägt zurück: Bringt dieser Zukauf Anthropic unter Druck?

Der KI-Konzern OpenAI prüft offenbar die Übernahme des US-Cybersicherheitsunternehmens Trail of Bits. Wie das Technologieportal The Information am Dienstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet, befinden sich beide Unternehmen in ersten Gesprächen. Ein möglicher Kaufpreis wurde bislang nicht bekannt. Die Verhandlungen könnten allerdings auch ohne Einigung enden. Trail of Bits wurde 2012 gegründet und ist auf die Analyse komplexer Softwaresysteme spezialisiert. Das Unternehmen identifiziert Sicherheitslücken, entwickelt Schutzmechanismen und unterstützt Entwickler bei der Behebung kritischer Schwachstellen.

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Zu den Schwerpunkten zählen Open-Source-Software, Kryptografie und KI-Systeme. OpenAI und Trail of Bits arbeiten bereits zusammen. Im Juni 2026 starteten beide Unternehmen die Initiative "Patch the Planet". Dabei wird künstliche Intelligenz eingesetzt, um Schwachstellen in weitverbreiteter Open-Source-Software aufzuspüren und zu beheben. Bei einer ersten Untersuchung von 19 Projekten wurden Hunderte Sicherheitsprobleme entdeckt. Mit einer Übernahme könnte OpenAI diese Expertise dauerhaft ins eigene Unternehmen holen und seine Position im wachsenden Markt für KI-gestützte Cybersicherheit stärken.

Hinter dem möglichen Zukauf steht auch der zunehmende Konkurrenzdruck durch den Claude-Entwickler Anthropic. Beide Unternehmen arbeiten an KI-Werkzeugen, die Software-Schwachstellen automatisiert erkennen und geeignete Korrekturen vorschlagen können. Anthropic hat zuletzt ebenfalls seine Aktivitäten im Bereich Cybersicherheit ausgebaut. Für OpenAI könnte Cybersecurity zu einem zusätzlichen Geschäftsfeld neben ChatGPT und seinen Angeboten für Softwareentwickler werden. Unternehmen investieren zunehmend in den Schutz ihrer digitalen Infrastruktur. KI-Systeme könnten dabei helfen, Sicherheitslücken schneller aufzudecken und die Kosten für deren Behebung zu senken.

OpenAI ist bislang nicht börsennotiert. Für den Großinvestor und Technologiepartner Microsoft könnte ein erfolgreicher Ausbau des Sicherheitsgeschäfts langfristig zusätzliche Wachstumschancen eröffnen. Ob die Gespräche mit Trail of Bits tatsächlich zu einer Übernahme führen, bleibt allerdings offen.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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