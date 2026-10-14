Meta Critical Minerals bestellt West Point Senior Advisor John Melkon in sein Strategic Advisory Board

14. Oktober 2026 / IRW-Press / Vancouver, British Columbia / Meta Critical Minerals Inc. (das „Unternehmen“ oder „Meta“) (CSE: MTTA; OTCQB: MTTAF; FWB: VJ3) freut sich bekannt zu geben, dass John Melkon, Senior Advisor der Militärakademie der Vereinigten Staaten (United States Military Academy), mit sofortiger Wirkung in das Strategic Advisory Board des Unternehmens berufen wurde.

Herr Melkon war von 2012 bis 2026 ein Direktor und Assistant Professor an der United States Military Academy und wurde vor kurzem mit dem Aufbau und der Leitung eines Konsortiums für kritische Mineralien (Critical Minerals Consortium) betraut. In dieser Funktion ist er für die Koordination, Planung und Umsetzung der strategischen Vision und Mission zur Ausbildung von Dozenten, Kadetten sowie der Fachgemeinschaft verantwortlich.

„Wir freuen uns, John Melkon in unserem Strategic Advisory Board begrüßen zu können. Mit seiner Verhandlungserfahrung im Bereich kritischer Lieferketten für die nationale Sicherheit der Vereinigten Staaten in den letzten 30 Jahren wird er uns dabei unterstützen, die Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen der US-Regierung und des Militärs sowie Branchenvertretern bei der Suche nach sicheren heimischen Bezugsquellen für Zirkon, Titan, Seltene Erden, Scandium und Vanadium weiter zu vertiefen. In diesem Bereich hat die Beschaffung von heimischen Ressourcen absolute Priorität für die nationale Sicherheit“, so Rana Vig, CEO von Meta Critical Minerals.

Die Ernennung erfolgt im Zuge der Erschließung der beiden Projekte Arcadia und Lake Owen von Meta Critical Minerals in Wyoming. Das Unternehmen hat hier vor kurzem eine Bohrgenehmigung für das fortgeschrittene Projekt Arcadia erhalten.

Laut den Mineral Commodity Summaries 2026 des Geologischen Dienstes der USA waren die Vereinigten Staaten im Jahr 2025 bei Scandium und Titanschwammmetallen zu 100 % und bei Seltenen Erden, Verbindungen und Metallen zu 67 % von Importen abhängig.

Vor seinem Eintritt in das CSCMO (Center for the Study of Civil-Military Operations) war Herr Melkon von 2009 bis 2012 als Senior Operations Advisor für die U.S. Army Africa in Vicenza (Italien) tätig. Dort pflegte er die strategischen Kontakte zu anderen Behörden und multinationalen Partnern und beriet das Kommando in wichtigen operativen Planungsfragen. Während dieser Zeit unterstützte er auch die Operation Odyssey Dawn. Außerdem war er von 2006 bis 2009 als Strategic Operations Officer im US-Verteidigungsministerium tätig und wirkte an der Operation Enduring Freedom mit.