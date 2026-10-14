Bitcoin wird bald wieder über 100.000 US-Dollar steigen

"Bitcoin sollte definitiv wieder in den sechsstelligen Bereich über 100.000 US-Dollar steigen", sagte Saylor. Als entscheidenden Wendepunkt sieht er den zwischenzeitlichen Absturz auf knapp unter 60.000 US-Dollar. Von diesem Niveau konnte sich Bitcoin inzwischen deutlich erholen.

Michael Saylor ist überzeugt, dass Bitcoin die schwierigste Phase hinter sich hat. In einem Interview mit Bloomberg Television erklärte er, dass die Kryptowährung ihren Boden bereits gefunden habe und nun wieder Kurs auf die Marke von 100.000 US-Dollar nehme.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

"Ich denke, wir haben den Tiefpunkt erreicht und uns davon erholt. Jetzt bewegen wir uns wieder im Bereich von 80.000 US-Dollar", erklärte er. Saylor geht davon aus, dass sich diese Entwicklung in den kommenden Monaten fortsetzen wird.

Von einer vollständigen Erholung kann bislang allerdings noch keine Rede sein. Bitcoin notiert derzeit bei 83.182 US-Dollar und liegt damit weiterhin 34,1 Prozent unter seinem Rekordhoch von 126.251 US-Dollar aus dem Oktober 2025.

Strategy will Bitcoin-Käufe wieder hochfahren

Von einer erneuten Kursrallye dürfte auch Strategy profitieren. Das Unternehmen hält aktuell 848.250 Bitcoins und hat sein Geschäftsmodell stark auf die Entwicklung der Kryptowährung ausgerichtet.

Bei seinen Bitcoin-Käufen hielt sich Strategy jedoch zuletzt zurück. Größere Investitionen blieben zeitweise aus, zwischenzeitlich verkaufte das Unternehmen sogar einen Teil seiner Bestände. In den vergangenen Wochen wurden die Käufe zwar wieder aufgenommen, allerdings in deutlich geringerem Umfang als während früherer Bullenmärkte.

Das könnte sich nun ändern. Saylor rechnet damit, dass Strategy bei einer anhaltenden Markterholung wieder größere Mengen Bitcoin erwerben und dafür zusätzliche Wertpapiere ausgeben wird.

Bis zu 30 Prozent Kursplus pro Jahr erwartet

Saylors Optimismus beschränkt sich nicht auf die kommenden Monate. Auch langfristig sieht er erhebliches Potenzial für die größte Kryptowährung.

"Unsere langfristige Prognose ist, dass Bitcoin in den nächsten Jahren jährlich um 20 bis 30 Prozent wächst", sagte der Strategy-Chef.

Ausgehend vom aktuellen Kursniveau würde bereits ein Anstieg von 20 Prozent ausreichen, um Bitcoin wieder über die Marke von 100.000 US-Dollar zu bringen.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





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