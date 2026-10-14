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    Abrechnung mit E-Autos

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    Platzt die E-Auto-Blase? Stellantis-Chef mit brisanter Aussage

    Stellantis-Chef Filosa spricht von einer E-Auto-Blase in den USA. Der Konzern setzt stärker auf Hybride und Verbrenner und investiert Milliarden in den Umbau.

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    Abrechnung mit E-Autos - Platzt die E-Auto-Blase? Stellantis-Chef mit brisanter Aussage
    Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Sheldon Cooper

    Der Autokonzern Stellantis stellt die bisherige Elektrifizierungsstrategie in den USA infrage. Konzernchef Antonio Filosa sieht in den schwachen Elektroauto-Verkäufen die Folgen einer jahrelang von staatlichen Vorschriften angetriebenen Entwicklung. Dennoch glaubt er langfristig an den Durchbruch der Elektromobilität. Auf dem Pariser Autosalon erklärte Filosa am Dienstag, dass Elektrofahrzeuge derzeit lediglich rund sieben Prozent der US-Neuwagenverkäufe ausmachen. Damit liege ihr Marktanteil ungefähr auf dem Niveau von vor fünf Jahren. Die frühere Dynamik sei vor allem durch staatliche Vorgaben entstanden. Nach der Lockerung der Vorschriften hätten sich viele Verbraucher wieder für andere Antriebsarten entschieden. Filosa sprach in diesem Zusammenhang von einer regulatorisch erzeugten Blase.

    Besonders bei großen Pickups und SUVs setzen amerikanische Kunden weiterhin auf Verbrennungsmotoren. Gleichzeitig wächst laut Filosa das Interesse an Elektrofahrzeugen mit sogenannten Range Extendern. Diese verfügen über einen zusätzlichen Verbrennungsmotor, der Strom erzeugt und damit die Reichweite verlängert. Stellantis will entsprechende Technologien künftig stärker nutzen. Langfristig werde sich die Elektromobilität in den USA zwar durchsetzen, allerdings langsamer und in geringerem Umfang als in Europa oder anderen Regionen.

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    Stellantis investiert 60 Milliarden Euro in den Umbau

    Der Strategiewechsel ist Teil eines umfassenden Konzernumbaus. Im Mai stellte Stellantis seinen Investitionsplan "FaSTLAne 2030" vor. Insgesamt sollen mehr als 60 Milliarden Euro in die Neuausrichtung fließen. Bis 2030 plant der Konzern über 60 neue Fahrzeugmodelle und 50 größere Modellüberarbeitungen. Darunter befinden sich 29 reine Elektroautos, 15 Plug-in-Hybride beziehungsweise Fahrzeuge mit Reichweitenverlängerung sowie zahlreiche weitere Hybrid- und Verbrennermodelle. Besonders stark investiert Stellantis in Nordamerika. Rund 60 Prozent der geplanten 36 Milliarden Euro für Marken und Produkte sollen in diese Region fließen. Dort will der Konzern seinen Umsatz um 25 Prozent steigern und langfristig eine bereinigte operative Marge von acht bis zehn Prozent erreichen.

    Allerdings bleibt die wirtschaftliche Lage angespannt. Am Dienstag meldete Stellantis für das dritte Quartal einen Rückgang der weltweiten Fahrzeugauslieferungen um ein Prozent auf rund 1,3 Millionen Fahrzeuge. In Nordamerika sanken die Auslieferungen wegen sommerlicher Produktionsunterbrechungen sogar um zwölf Prozent. Dagegen legten sie in Europa um zehn Prozent zu. Filosa sieht zudem einen grundlegenden Wandel der weltweiten Automobilindustrie. Handelsbarrieren und unterschiedliche nationale Vorschriften führten dazu, dass sich die Märkte zunehmend regional entwickeln. Statt weltweit einheitlicher Strategien müssten Hersteller stärker auf lokale Kundenwünsche reagieren. Gleichzeitig will Stellantis seine technologische Wettbewerbsfähigkeit durch Partnerschaften sichern.

    Für die Stellantis-Aktie wird entscheidend sein, ob der Konzern mit seiner breiteren Antriebspalette wieder Marktanteile in Nordamerika gewinnen und die Profitabilität verbessern kann. Der stärkere Fokus auf Verbrenner und Hybridmodelle könnte kurzfristig die Nachfrage stützen. Langfristig muss Stellantis jedoch gleichzeitig den technologischen Anschluss bei Elektroautos halten.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Stellantis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,72 % und einem Kurs von 3,945EUR auf Tradegate (14. Oktober 2026, 12:29 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
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