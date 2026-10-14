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    REWE Group / Tegut: REWE GROUP erhält Freigabe durch das ...

    Für Sie zusammengefasst
    • REWE darf 38 Tegut-Märkte unter Auflagen übernehmen
    • Für zwei Tegut-Märkte gilt vierjähriges Erwerbsverbot
    • REWE stärkt Nahversorgung und bietet Beschäftigung
    OTS - REWE Group / Tegut: REWE GROUP erhält Freigabe durch das ...
    Foto: Siarhei - 356130783

    Tegut: REWE GROUP erhält Freigabe durch das Bundeskartellamt unter Auflagen
    Köln (ots) - Bundeskartellamt gibt Übernahmevereinbarung zwischen REWE GROUP und Genossenschaft Migros Zürich für Tegut-Standorte unter Auflagen frei

    Das Bundeskartellamt hat die Vereinbarung zwischen der genossenschaftlichen REWE GROUP und der Migros Zürich über die Übernahme von 40 Tegut-Märkten unter Auflagen freigegeben. Die REWE GROUP darf 38 Standorte unmittelbar übernehmen. Hinsichtlich zwei weiterer Standorte besteht ein vierjähriges Erwerbsverbot. Damit ist eine wesentliche Voraussetzung für die Umsetzung der geplanten Zukunftslösung unter REWE und PENNY für die Tegut-Standorte in Hessen, Bayern, Thüringen und Niedersachsen erfüllt.

    "Heute wurde ein wichtiger Meilenstein erreicht. Die Entscheidung schafft Klarheit und Planungssicherheit für alle Beteiligten. Gleichzeitig eröffnet sie eine langfristige Perspektive für die betroffenen Standorte, ihre Mitarbeitenden sowie die Kundinnen und Kunden", sagt REWE GROUP-Vorstand Peter Maly.

    Bereits im April hatten die Beteiligten eine Vereinbarung über die Übernahme von bis zu 40 Tegut-Märkten unterzeichnet. Mit der Entscheidung des Bundeskartellamts ist das kartellbehördliche Prüfverfahren nun abgeschlossen. Die nächsten Umsetzungsschritte werden auf Grundlage der Entscheidung jetzt vorbereitet.

    Mit der geplanten Übernahme verfolgt die REWE GROUP das Ziel, die Nahversorgung in den betroffenen Regionen langfristig zu sichern und die Zukunftsfähigkeit der Standorte zu stärken. Als genossenschaftlich organisiertes Handelsunternehmen verfügt die REWE GROUP über langjährige Erfahrung im Betrieb und in der Weiterentwicklung von Lebensmittelmärkten. Bewährte regionale Lieferbeziehungen sowie die Versorgung mit regionalen und Bio-Produkten sollen erhalten bleiben. Allen Mitarbeitenden der von der geplanten Übernahme betroffenen Tegut-Märkte soll im Zuge der Integration ein Beschäftigungsangebot gemacht werden.

    Über die REWE GROUP

    Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führenden Handels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr 2025 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von über 100 Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren rund 380.000 Beschäftigten in 21 europäischen Ländern präsent.

    Zu den Vertriebslinien zählen Super- und Verbrauchermärkte der Marken REWE, nahkauf sowie BILLA und ADEG, der Discounter PENNY, IKI, die Drogeriemärkte BIPA sowie die Baumärkte von toom. Hinzu kommen die Convenience-Märkte REWE To Go, REWE express und die E-Commerce-Aktivitäten REWE Liefer- und Abholservice sowie Zooroyal und Weinfreunde. Die Lekkerland Gruppe umfasst die Großhandels-Aktivitäten der Unternehmensgruppe im Bereich der Unterwegsversorgung. Zur Touristik gehören unter dem Dach der DERTOUR Group über 2.000 Reisebüros, Veranstalter sowie Hotelmarken und Online-Reiseportale.

    Für Presse-Rückfragen:

    REWE Group-Unternehmenskommunikation,
    Tel.: 0221-149-1050, E-Mail: mailto:presse@rewe-group.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/52007/6371005 OTS: REWE Group







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