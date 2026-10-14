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    Milliardenstrom in ETFs

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    BlackRock verzeichnet Gewinnsprung – Was macht die Aktie?

    BlackRock erhöht den Gewinn auf 1,66 Milliarden US-Dollar und verwaltet 15,49 Billionen US-Dollar. Die Aktie steigt vorbörslich fast vier Prozent. Höhere Zinsen und Risiken bei privaten Krediten könnten den Boom bremsen.

    Milliardenstrom in ETFs - BlackRock verzeichnet Gewinnsprung – Was macht die Aktie?
    Foto: Mojahid Mottakin - imageBROKER.com

    BlackRock profitiert im dritten Quartal von kräftigen Zuflüssen und steigenden Aktienbewertungen: In iShares-ETFs flossen 134,5 Milliarden US-Dollar frisches Geld ein. Die Aktie legte vorbörslich knapp vier Prozent zu.

    Der weltgrößte Vermögensverwalter verdiente in den drei Monaten bis Ende September 1,66 Milliarden US-Dollar. Ein Jahr zuvor waren es 1,32 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn je Aktie stieg von 8,43 auf 10,57 US-Dollar. Höhere Gebühren für die Verwaltung von Kundengeldern trieben das Ergebnis in die Höhe.

    Das verwaltete Vermögen wuchs von 13,46 auf 15,49 Billionen US-Dollar. Der S&P 500 notiert nahe seinem Allzeithoch, getragen von KI-Aktien. Konzernchef Larry Fink sieht starke Marktfundamentaldaten und verweist auf höhere Margen sowie eine durch neue Technologien angetriebene Gewinndynamik.

    Doch die Rallye hat einen Haken

    Steigende Anleiherenditen und die Erwartung, dass die jüngste Zinserhöhung der Fed einen Straffungszyklus einleitet, werfen Fragen zur Haltbarkeit des Börsenaufschwungs auf. Dauerhaft höhere Renditen könnten Geld aus Aktien in sicherere Anlagen lenken. BlackRocks Anleiheprodukte verbuchten im Quartal dennoch Nettozuflüsse von 78,2 Milliarden US-Dollar.

    Auch bei privaten Krediten bleiben Risiken bestehen: Anleger sorgen sich um Kredite an Softwareunternehmen, deren Geschäft durch KI bedroht sein könnte, sowie um intransparente Bewertungen.

    Zugleich lässt der Rückgabedruck nach. Beim HPS Corporate Lending Fund sanken die Rücknahmeanträge von 13,3 Prozent der Anteile im zweiten Quartal auf rund 11,5 Prozent. Insgesamt kamen im Bereich der privaten Märkte netto 15,31 Milliarden US-Dollar hinzu.

    BlackRock baut private Kredite aus, die typischerweise höhere Gebühren als ETFs bringen. Bis Ende des Jahrzehnts will der Konzern mehr als 35 Milliarden US-Dollar Umsatz erzielen. Mehr als 30 Prozent davon sollen aus privaten Märkten und Technologie stammen.


    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

    Die BlackRock Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,73 % und einem Kurs von 988,8EUR auf Tradegate (14. Oktober 2026, 12:48 Uhr) gehandelt.





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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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