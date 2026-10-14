Mutares profitieren von Tochter NGS - 50-Tage-Linie bremst

Meine Sicht auf Nord Bas Solutions hatte ich schon mal am 6.10. dargestellt.





Zitat: „Nord Gas Solution könnte eine Perle im Portfolio werden, wenn es Mutares gelingt die Marge wie geplant in die Größenordnung 10% zu hieven.

Dann sähe eine Rechnung zum Ende 2027 etwa wie folgt aus.

Umsatz 450Mio€, Umsatzsteigerung ca. 10%

EBIT ca. 45Mio€, Multiple 7 ergibt 315Mio€

Das würde einen Gewinnbeitrag auf Holding Ebene von ca. 220Mio€ bis 240Mio€ bedeuten.

Wie gesagt, die Voraussetzung ist eine deutliche Margenverbesserung und mäßige Umsatzsteigerung.

Wenn das eintritt könnte Nord Gas alleine den geplanten Holdinggewinn in 2027 einfahren. Noch ist es nicht so weit. Es ist nur eines von 3 Szenarien.

Man kann ja mal beobachten wie es weitergeht.“ Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/smile.gif





Sieht so aus, daß es sogar ein Stück besser wird, die Zahlen schon für 2026 eintreten.

Der Kurs braucht etwas Hilfe, daher wird das gerade jetzt verkündet.Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/smile.gif