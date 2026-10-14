AKTIE IM FOKUS
Mutares profitieren von Tochter NGS - 50-Tage-Linie bremst
- Mutares-Aktie steigt nach starkem NGS-Bericht
- NGS meldet Rekordaufträge und starkes Wachstum
- Mutares bleibt auch nach einem Börsengang beteiligt
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktie von Mutares hat am Mittwoch von einem starken Bericht der Tochter Nord Gas Solutions (NGS) profitiert. Zeitweise stieg das Papier der Beteiligungsgesellschaft im SDax um etwas mehr als 5 Prozent auf 25,50 Euro, und damit dicht unter die 50-Tage-Linie für den mittelfristigen Trend. Dort drehte sie jedoch wieder ab und legte zuletzt um 2,5 Prozent auf 24,85 Euro zu. Nun ist sie wieder zurück an der dort verlaufenden 21-Tage-Linie, die den kurzfristigen Trend signalisiert.
Im bisherigen Jahresverlauf hat Mutares aktuell rund 17 Prozent eingebüßt und gehört damit zum schwächsten Drittel der 70 SDax-Werte.
Die Beteiligungsgesellschaft hatte am Morgen vor dem Börsenstart Rekordaufträge und ein beeindruckendes Wachstum der Tochter Nord Gas Solutions (NGS) bekannt gegeben. Sie prüft nun einen möglichen Börsengang, würde zugleich aber eine bedeutende Aktionärin bleiben wollen./ck/stk/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur mutares Aktie
Die mutares Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,39 % und einem Kurs von 18.338 auf Ariva Indikation (14. Oktober 2026, 12:44 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der mutares Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
mutares zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,9700 %.
Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 41,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 46,00EUR was eine Bandbreite von +47,12 %/+82,90 % bedeutet.
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"Exits wären sicher hilfreich.....!"
Meine Sicht auf Nord Bas Solutions hatte ich schon mal am 6.10. dargestellt.
Zitat: „Nord Gas Solution könnte eine Perle im Portfolio werden, wenn es Mutares gelingt die Marge wie geplant in die Größenordnung 10% zu hieven.
Dann sähe eine Rechnung zum Ende 2027 etwa wie folgt aus.
Umsatz 450Mio€, Umsatzsteigerung ca. 10%
EBIT ca. 45Mio€, Multiple 7 ergibt 315Mio€
Das würde einen Gewinnbeitrag auf Holding Ebene von ca. 220Mio€ bis 240Mio€ bedeuten.
Wie gesagt, die Voraussetzung ist eine deutliche Margenverbesserung und mäßige Umsatzsteigerung.
Wenn das eintritt könnte Nord Gas alleine den geplanten Holdinggewinn in 2027 einfahren. Noch ist es nicht so weit. Es ist nur eines von 3 Szenarien.
Man kann ja mal beobachten wie es weitergeht.“ Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/smile.gif
Sieht so aus, daß es sogar ein Stück besser wird, die Zahlen schon für 2026 eintreten.
Der Kurs braucht etwas Hilfe, daher wird das gerade jetzt verkündet.Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/smile.gif
Glaubt hier wirklich noch einer daß es viel Sinn macht sich mit dem User herumzustreiten/ärgern?