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    AKTIE IM FOKUS

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    Mutares profitieren von Tochter NGS - 50-Tage-Linie bremst

    Für Sie zusammengefasst
    • Mutares-Aktie steigt nach starkem NGS-Bericht
    • NGS meldet Rekordaufträge und starkes Wachstum
    • Mutares bleibt auch nach einem Börsengang beteiligt
    AKTIE IM FOKUS - Mutares profitieren von Tochter NGS - 50-Tage-Linie bremst
    Foto: adobe.stock.com

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktie von Mutares hat am Mittwoch von einem starken Bericht der Tochter Nord Gas Solutions (NGS) profitiert. Zeitweise stieg das Papier der Beteiligungsgesellschaft im SDax um etwas mehr als 5 Prozent auf 25,50 Euro, und damit dicht unter die 50-Tage-Linie für den mittelfristigen Trend. Dort drehte sie jedoch wieder ab und legte zuletzt um 2,5 Prozent auf 24,85 Euro zu. Nun ist sie wieder zurück an der dort verlaufenden 21-Tage-Linie, die den kurzfristigen Trend signalisiert.

    Im bisherigen Jahresverlauf hat Mutares aktuell rund 17 Prozent eingebüßt und gehört damit zum schwächsten Drittel der 70 SDax-Werte.

    Die Beteiligungsgesellschaft hatte am Morgen vor dem Börsenstart Rekordaufträge und ein beeindruckendes Wachstum der Tochter Nord Gas Solutions (NGS) bekannt gegeben. Sie prüft nun einen möglichen Börsengang, würde zugleich aber eine bedeutende Aktionärin bleiben wollen./ck/stk/mis

    mutares

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    ISIN:DE000A2NB650WKN:A2NB65
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur mutares Aktie

    Die mutares Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,39 % und einem Kurs von 18.338 auf Ariva Indikation (14. Oktober 2026, 12:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der mutares Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    mutares zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,9700 %.

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 41,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 46,00EUR was eine Bandbreite von +47,12 %/+82,90 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Abwärtstrend der Mutares-Aktie mit möglichen Unterstützungen bei 23,50 und 18,30–21,10 Euro. Diskutiert werden geringes Handelsvolumen, die Quartalszahlen am 12. November, die geplante Anleihe-Refinanzierung sowie Risiken durch hohe Verschuldung und die Autokrise. Als positive Faktoren werden das gewachsene Auftragsbuch von Nord Gas Solutions und die Avalfinanzierung des Carve-outs angeführt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber mutares eingestellt.

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    dpa-AFX
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