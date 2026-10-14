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    Wirtschaftsministerium

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    Heizöl spürbar teurer als im Vorjahr

    Für Sie zusammengefasst
    • Heizöl ist fast 85 Prozent teurer als im Vorjahr
    • Gas und Heizöl bleiben verfügbar, sind aber sehr teuer
    • Tankstand prüfen und Preise für Heizöl vergleichen
    Wirtschaftsministerium - Heizöl spürbar teurer als im Vorjahr
    Foto: Jan Woitas - dpa

    HANNOVER (dpa-AFX) - Wer mit Heizöl heizt, muss nach Angaben des niedersächsischen Wirtschaftsministeriums aktuell deutlich mehr bezahlen als im vergangenen Jahr. Ein Sprecher nannte einen Preis von 172 Euro je 100 Liter. Das seien fast 85 Prozent mehr als im Vorjahr. Auch bei Gas gebe es deutliche Preissteigerungen. Ein Versorgungsproblem bestehe bei beiden Energieträgern jedoch nicht.

    Als Grund für die gestiegenen Preise verwies der Sprecher insbesondere auf die Verwerfungen im Nahen und Mittleren Osten. Gas und Heizöl seien auf den Weltmärkten verfügbar, aber sehr teuer.

    Das Ministerium rät Haushalten mit Ölheizung, die Preisentwicklung und den eigenen Tankfüllstand im Blick zu behalten und Angebote zu vergleichen. Auch gemeinsame Bestellungen mit anderen könnten sinnvoll sein. Nach Angaben des Sprechers heizen bundesweit noch zwischen fünf und sechs Millionen Haushalte mit Heizöl./lfi/DP/men






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