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    Neuer ukrainischer Vorwurf

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    Wurde Starlink gedrosselt?

    Für Sie zusammengefasst
    • Ukraine wirft Starlink Drosselung für Militärdienste vor
    • Tempo-Limit gefährdet Drohnen und Militärmissionen
    • Polen kritisiert Musk wegen Starlink-Drosselung
    Neuer ukrainischer Vorwurf - Wurde Starlink gedrosselt?
    Foto: SUNDRY PHOTOGRAPHY - stock.adobe.com

    KIEW/WARSCHAU (dpa-AFX) - Das Umfeld des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj hat dem Betreiber des amerikanischen Satelliteninternetsystems Starlink vorgeworfen, die für die Armee wichtigen Dienste zu drosseln. "Aktuell betreffen die Einschränkungen das "Militärpaket" der Dienste von StarShield; sie wurden auf eine Geschwindigkeit von 100 Meilen (160 Kilometer) pro Stunde begrenzt", teilte Präsidentenberater Serhij Beskrestnow auf sozialen Netzwerken mit.

    Die Betreiberfirma SpaceX habe das ukrainische Militär nicht über die Drosselung informiert. "Das hat zum Scheitern von einigen Missionen geführt", schrieb Beskrestnow. Er führte das Limit auf die "aktuelle politische Situation" zurück. Zuvor hatte bereits der Ex-Berater im Verteidigungsministerium, Serhij Sternenko, auf die Einschränkungen hingewiesen. Eine offizielle Bestätigung gab es zunächst nicht dafür.

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    Das ukrainische Militär nutzt das Satelliteninternet unter anderem, um Drohnen bei ihrem Zielanflug fernzusteuern. Diese fliegen in der Regel schneller als 160 Kilometer pro Stunde. Bei gedrosselter Geschwindigkeit der Satellitenverbindung könnte die Verbindung zur Drohne ausfallen.

    Selenskyj hatte zuletzt darauf gedrungen, den Einsatz von Starlink-Verbindungen für die ukrainische Armee über russischem Territorium freizugeben. Bisher sind die Internetdienste von Starlink nur über ukrainischem Gebiet freigeschaltet.

    Polens Außenminister an Musk: "Spielt du mal wieder Politik?"

    Auch im Nachbarland Polen verfolgt die Regierung die Entwicklung mit Sorge und Verärgerung. "Hey, Elon Musk, großer Mann, spielst du mal wieder Politik mit deinen Produkten?" schrieb Außenminister Radoslaw Sikorski auf X. "Als deine europäischen Kunden haben wir dich im Blick."

    Bereits im März 2025 war Sikorski mit dem Tech-Milliardär in einen Streit geraten, nachdem Musk behauptet hatte, dass die Ukraine ohne Starlink im Krieg gegen Russland bereits verloren hätte. Als Sikorski entgegnete, Polen zahle umgerechnet rund 44 Millionen Euro jährlich für die Starlink-Kapazitäten der Ukraine, beschimpfte Musk ihn als "kleinen Mann".

    Hintergrund für die Drosselung könnten seit langem stockende US-Vermittlungen zwischen der Ukraine und Russland sein. Medienberichten zufolge hatte Washington zuletzt auch angedroht, die Weitergabe von militärischen Aufklärungsdaten zu stoppen, falls Kiew nicht kompromissbereiter werde. Selenskyj hat den USA am Dienstag mehrfach vorgeworfen, Kiew nicht rechtzeitig vor russischen ballistischen Raketenangriffen zu warnen. Die Ukraine wehrt sich mit westlicher Hilfe seit Februar 2022 gegen eine großangelegte russische Invasion./ast/DP/men

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie

    Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,29 % und einem Kurs von 140,3 auf Tradegate (14. Oktober 2026, 12:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 237,13USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 210,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 248,00USD was eine Bandbreite von +49,49 %/+76,54 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu SpaceX - A42D4F - US84615Q1031

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um berichtete Kursgewinne seit Ablauf der Lock-up-Frist am 6. August und die Prognose von 300 Dollar binnen zwölf Monaten. Diskutiert werden eine mögliche Tesla-Fusion und künftige KGVs. Einer genannten Bewertung von 1,9 Billionen Dollar stehen laut Beiträgen fehlende Profitabilität und 40 Milliarden Dollar neue Schulden gegenüber. Weitere Themen sind Chancen durch KI-Infrastruktur, die Beschaffung von Nvidia-GPUs und Risiken für Starlink durch russische Satelliten.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SpaceX eingestellt.

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    dpa-AFX
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