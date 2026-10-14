Deutlicher Kurssprung bei der OHB Aktie - 14.10.2026

Es geht bergauf für OHB: Die Aktie verzeichnet am heutigen Handelstag ein Plus von +4,65 % und steht bei 164,40€. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,90 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der OHB Aktie. Nach einem Plus von +4,90 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 164,40€, mit einem Plus von +4,65 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

OHB ist ein deutscher Raumfahrtkonzern mit Fokus auf Satelliten, Raumfahrtsysteme und bodengestützte Kontrolllösungen. Hauptprodukte: Erdbeobachtungs-, Navigations- und Telekommunikationssatelliten, Services für Institutionen (v.a. ESA, EU) und Verteidigung. Marktstellung: wichtiger europäischer Systemanbieter. Konkurrenten: Airbus Defence & Space, Thales Alenia Space, teilweise Lockheed, Northrop. USP: Agilität, Nischenfokus, starke EU/ESA-Verankerung.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von OHB in den letzten drei Monaten Verluste von -36,95 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die OHB Aktie damit um -2,14 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,70 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die OHB um +42,22 % gewonnen.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,99 % geändert.

OHB Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -2,14 % 1 Monat -6,70 % 3 Monate -36,95 % 1 Jahr +34,23 %

Informationen zur OHB Aktie

Stand: 14.10.2026, 13:00 Uhr

Es gibt 21 Mio. OHB Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,44 Mrd.EUR € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Thales, Airbus und Co.

Thales, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,17 %. Airbus notiert im Plus, mit +0,16 %. Leonardo notiert im Plus, mit +0,61 %. Lockheed Martin legt um +1,31 % zu Northrop Grumman notiert im Plus, mit +0,60 %.

Die Aktie von OHB erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 56,14 %. Über 5 Jahre lag sie bei 33,66 %, über 10 Jahre bei 23,97 %.

Lohnt sich ein Investment in die OHB Aktie?

Ob sich ein Einstieg bei der OHB Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur OHB Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

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