Bärenattacke Silber fällt auf 58,48 USD

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Angenommen, Sie hätten vor 3 Jahren 1.000USD in Silber gesteckt. Damals lag der Kurs bei 22,66364USD. Heute steht er bei 58,48USD. Das Investment wäre auf 2.580,28USD gewachsen – eine Steigerung von +158,03 %.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Silberpreisrückgang und mögliche weitere Verluste. Diskutiert werden Kursziele von 30 oder 23 US-Dollar sowie der Einfluss von Gold und steigenden Zinsen. Die seit Wochen schwachen Minenaktien werfen Fragen zu den kommenden Quartalszahlen auf. Optimistische Analystenziele werden angezweifelt; einige Anleger halten Liquidität für mögliche Käufe nach weiteren Rücksetzern bereit.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Silber eingestellt.

Informationen zu Silber

Neben seiner Funktion als Anlage- und Schmuckmetall spielt Silber eine zentrale Rolle in der Industrie. Vor allem die Energiewende sorgt für steigende Nachfrage. Anleger nutzen Silber häufig als Hebel auf den Goldpreis.

ETCs auf Silber

Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

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