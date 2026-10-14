Ameriwest meldet erste Ergebnisse neuer Analysen historischer Bohrkerne aus Bornite, darunter 170 Fuß (ca. 52 m) mit 6,17 % CuÄq

Die ersten Ergebnisse der neuen Analysen umfassen 190 ft mit einem Gehalt von 5,59 % CuÄq; 190 ft mit 3,25 % CuÄq und 270 ft mit 1,27 % CuÄq von zwei historischen Bohrlöchern, wobei die Ergebnisse von fünf weiteren Bohrlöchern folgen werden

Vancouver, British Columbia / 14. Oktober 2026 / IRW-Press / Ameriwest Critical Metals Inc. (CSE: AWCM) (OTCQB: AWLIF) (FWB: 5HV) („Ameriwest“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die ersten Analyseergebnisse seines erneuten Probenahme- und Analyseprogramms von aufbewahrten historischen Bohrkernen auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Cu-Au-Ag-Projekt Bornite in Oregon („Bornite“ oder das „Projekt“) bekannt zu geben.

Höhepunkte

Bohrloch CC24: 190,0 Fuß (ft) mit einem Gehalt von 5,59 % Kupferäquivalent (CuÄq) ab einer Tiefe von 230,0 ft bis 420,0 ft, einschließlich 170,0 ft mit 6,17 % CuÄq ab einer Tiefe von 250,0 ft bis 420,0 ft

Bohrloch CC26: 190,0 ft mit 3,26 % CuÄq ab einer Tiefe von 270,0 ft bis 460,0 ft, einschließlich 160,0 ft mit 3,74 % CuÄq zwischen 290,0 ft und 450,0 ft sowie 270 ft mit 1,27 % CuÄq zwischen 520,0 ft und 790,0 ft, einschließlich 20 ft mit 1,71 % CuÄq zwischen 530,0 ft und 550,0 ft, 20,0 ft mit 1,89 % CuÄq zwischen 600,0 ft und 620,0 ft sowie 30 ft mit 4,73 % CuÄq zwischen 750,0 und 780,0 ft

Neues Verifizierungsprogramm im Gange: Die Ergebnisse liefern neue analytische Informationen zum Vergleich mit der historischen Analysedatenbank und tragen zu den laufenden geologischen und Ressourcenbewertungsarbeiten des Unternehmens bei.

Weitere Ergebnisse erwartet: CC24 und CC26 sind die ersten beiden gemeldeten Bohrlöcher eines sieben Bohrlöcher umfassenden historischen Kernprobenahme- und Analyseprogramms. Die Ergebnisse der restlichen fünf Bohrlöcher werden voraussichtlich weitere Informationen zur Bewertung des historischen Datensatzes liefern.

Erste neue geochemische Ergebnisse zeigen im Durchschnitt höhere Werte für Kupfer (Cu), Gold (Au) und Silber (Ag), wobei die CuÄq-Werte in bestimmten Intervallen um bis zu 28 % höher sind als in der historischen Datenbank. Die Probengröße ist jedoch nach wie vor zu klein, um zu ermitteln, ob dieser Trend statistisch signifikant ist.

Erste Ergebnisse

Die ersten Ergebnisse aus zwei historischen Bohrlöchern, CC24 und CC26, weisen umfangreiche Abschnitte mit Kupfermineralisierung sowie damit verbundene Gold- und Silbergehalte auf. Sie stellen einen wichtigen Schritt bei der laufenden Bewertung der historischen Bohrdatenbank und bei der Ermittlung der technischen Arbeiten dar, die zur Vorbereitung einer ersten aktuellen Mineralressourcenschätzung bei Bornite erforderlich sind. Das Programm umfasst die Entnahme neuer Proben von aufbewahrten Abschnitten historischer Bohrkerne, die ursprünglich zwischen 1976 und 1990 gebohrt wurden, sowie die Analyse dieser Proben mit modernen Labormethoden.

David Watkinson, President und CEO von Ameriwest, sagte:

„Diese ersten Ergebnisse sind äußerst vielversprechend. Das Durchteufen von 190 ft mit 2,88 % Cu, 0,045 Unzen pro Tonne (oz/t) Au und 0,822 oz/t Ag (5,59 % CuÄq), einschließlich 170 ft mit 3,16 % Cu, 0,050 oz/t Au und 0,909 oz/t Ag (6,17 % CuÄq), ist ein starker Auftakt für unser erneutes Probenahmeprogramm. Dies sind signifikante CuÄq-Gehalte über beträchtliche mineralisierte Intervalle hinweg und die Ergebnisse stärken unser Vertrauen in das Potenzial von Bornite.“

„Der Zeitpunkt dieser Ergebnisse ist besonders vielversprechend. Kupfer wird nahe historischer Höchststände gehandelt, während für die globale Nachfrage ein beträchtliches Wachstum prognostiziert wird. Vor diesem Hintergrund halte ich dies für einen außergewöhnlichen Zeitpunkt, um Cu-Projekte wie Bornite in den USA voranzutreiben.“

Neue Analyseergebnisse

Das aktuelle Programm soll die Zuverlässigkeit und Konsistenz historischer Cu-, Au- und Ag-Analysedaten durch den Vergleich mit neuen Analysen bei Bornite bewerten.

Ausgewählte Abschnitte des aufbewahrten historischen Bohrkerns werden erneut beprobt, indem der verbleibende Halbkern in Viertelkernproben zerteilt und zur Laboranalyse eingeschickt wird. Das Programm umfasst zudem eine erweiterte Multielementanalyse, um das Vorkommen und die Verteilung anderer Metalle zu untersuchen, die möglicherweise mit dem mineralisierten System von Bornite in Zusammenhang stehen.

Tabelle 1 unten zeigt Analyseabschnitte von den Bohrlöchern CC24 und CC26 für Cu, Au und Ag und enthält zum Vergleich historische Abschnitte. Die Abschnitte basieren auf CuÄq-Gehalten von 0,5 % oder mehr, mit zusätzlichen „einschließlich“-Abschnitten innerhalb der größeren Intervalle von 1,5 % CuÄq oder mehr. Die historischen Bohrlöcher CC24 und CC26 weisen dokumentierte Gesamtlängen von 601,0 ft bzw. 838,0 ft auf. Im Rahmen des aktuellen Programms wurden ausgewählte Abschnitte des erhaltenen Bohrkerns aus diesen Bohrlöchern erneut beprobt und analysiert.

Tabelle 1

Projekt Bornite: Neue Analyseergebnisse im Vergleich zu historischen Analyseergebnissen

Bedeutende Abschnitte mit ≥ 0,5 % CuÄq (einschließlich Teilabschnitte mit ≥ 1,5 % CuÄq)

Bohrloch-Nr. Von (ft) Bis (ft) Länge (ft) Cu (%) Ag opt Au opt CuÄq (%) CC24 historische Analyse 230,0 420,0 190,0 2,53 0,729 0,027 4,36 einschließlich 250,0 420,0 170,0 2,79 0,808 0,030 4,82 CC24 aktuelle Analyse 230,0 420,0 190,0 2,88 0,822 0,045 5,59 einschließlich 250,0 420,0 170,0 3,16 0,909 0,050 6,17 CC26 historische Analyse 270,0 740,0 470,0 1,18 0,216 0,005 1,56 einschließlich 470,0 480,0 10,0 1,24 0,200 0,003 1,54 einschließlich 500,0 520,0 20,0 1,49 0,205 0,007 1,95 einschließlich 690,0 727,0 37,0 2,23 0,372 0,001 2,56 CC26 aktuelle Analyse 270,0 460,0 190,0 2,40 0,591 0,009 3,26 einschließlich 290,0 450,0 160,0 2,76 0,668 0,010 3,74 CC26 aktuelle Analyse 520,0 790,0 270,0 0,99 0,188 0,003 1,27 einschließlich 530,0 550,0 20,0 1,09 0,392 0,007 1,71 einschließlich 600,0 620,0 20,0 1,41 0,202 0,007 1,89 einschließlich 750,0 780,0 30,0 3,79 0,787 0,007 4,73

(1) Hinweis: In dieser Pressemitteilung sind alle Intervalle Bohrlochlängen. Wahre Mächtigkeiten sind zurzeit nicht bekannt. CuÄq-Gehalte wurden unter Verwendung eines Cu-Preises von 6,40 USD pro Pfund, eines Au-Preises von 4.500 USD pro Unze und eines Ag-Preises von 75 USD pro Unze berechnet. CuÄq-Gehalte werden nach folgender Formel berechnet: CuÄq-Gehalt = (Cu-Gehalt) + (45,67641 × Au-Gehalt) + (0,80357 × Ag-Gehalt). Es wurden eine Cu-Gewinnungsrate von 95 %, eine Au-Gewinnungsrate von 90 % und eine Ag-Gewinnungsrate von 95 % angewandt, basierend auf metallurgischen Testarbeiten, die von Plexus Resources durchgeführt und in der vorläufigen Machbarkeitsanalyse für das Projekt Bornite vom Dezember 1992 beschrieben wurden, die metallurgische Arbeiten von Dawson Metallurgical Laboratories umfasste. Diese Daten sind historischer Natur und stammen aus der Zeit vor der Einführung von National Instrument 43-101 („NI 43-101“) und den CIM-Standards. Dieselbe Methodik wurde zur Berechnung der CuÄq-Gehalte in der Pressemitteilung von Ameriwest vom 3. Juni 2026 angewandt.

Historische Analysen von Bohrloch CC26 beinhalteten ein Intervall zwischen 270,0 ft und 740,0 ft, das einen signifikanten Abschnitt mit 0,5 % CuÄq oder mehr aufwies. Das erneut erprobte Bohrloch CC26 wies zwei Analyseintervalle mit signifikanten Abschnitten von 0,5 % CuÄq oder mehr auf – zwischen 270,0 ft und 460,0 ft sowie zwischen 520,0 ft und 790,0 ft. Mit anderen Worten: Beim Vergleich der beiden erneut erprobten signifikanten Analyseintervalle mit dem einzelnen historischen signifikanten Analyseintervall gibt es in den Analysen der erneuten Erprobung für CC26 eine Lücke von 60,0 ft zwischen 460,0 ft und 520,0 ft, die den Cutoff-Gehalt nicht erreichte. Es gibt jedoch auch ein zusätzliches Intervall zwischen 740,0 ft und 790,0 ft (50,0 ft), das den Cutoff-Gehalt von 0,5 % CuÄq in den Analysen der erneuten Erprobung für Bohrloch CC26 erfüllte. Es ist zu beachten, dass das historische Bohrloch CC26 zwischen 750,0 ft und 838,0 ft nie analysiert wurde. Im Rahmen des erneuten Probenahmeprogramms wurde dieses Intervall analysiert und ein signifikanter Analyseabschnitt mit 0,5 % CuÄq oder mehr zwischen 750,0 ft und 790,0 ft (40,0 ft) vorgefunden. Für einen direkten Vergleich historischer und neuer Analysen von CC26 über dasselbe Intervall beliefen sich die historischen signifikanten Analyseergebnisse mit 0,5 % CuÄq oder mehr zwischen 270,0 ft und 740,0 ft auf 1,18 % Cu, 0,005 oz/t Au und 0,216 oz/t Ag (1,56 % CuÄq) gegenüber neuen Analysen über dasselbe Intervall mit 1,29 % Cu, 0,005 oz/t Au und 0,300 oz/t Ag (1,75 % CuÄq).

Historische Bohrungen

Die von Ameriwest überprüfte historische Bohrdatenbank enthält Informationen zu 48 Bohrlöchern, die zwischen 1976 und 1990 von Amoco, Cypress Minerals und Plexus Resources gebohrt wurden. Diese aktuelle Datenbank umfasst 38.914,5 ft an historischen Bohrungen. Vom Unternehmen geprüfte historische Aufzeichnungen weisen jedoch darauf hin, dass bei Bornite etwa 41.702,0 ft an Bohrungen abgeschlossen wurden. Die Differenz zwischen dem Gesamtwert der aktuellen Datenbank und den historisch gemeldeten Zahlen kann auf das Fehlen aktuell verfügbarer Informationen für die Bohrlöcher CC07 und CC21 und/oder auf andere historische Bohrlöcher zurückzuführen sein, die von diesen Unternehmen im regionalen Bereich gebohrt wurden und nicht Teil des Ziels Bornite waren. Signifikante historische Bohrabschnitte wurden von Ameriwest in einer Pressemitteilung vom 3. Juni 2026 veröffentlicht, einschließlich der damaligen Informationen zur Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle (QS/QK).

Weiterentwicklung des mineralisierten Systems bei Bornite

Bornite beherbergt eine Cu-Au-Ag-Mineralisierung, die vorwiegend mit Bornit und Chalkopyrit innerhalb eines steil ausgerichteten Brekzienschlots in Zusammenhang steht.

Im Rahmen historischer Explorationsarbeiten und der vorläufigen geologischen Modellierung des Unternehmens wurden drei wesentliche mineralisierte Bereiche identifiziert:

Eine historisch identifizierte, hochgradigere Cu-haltige Hülle nahe dem Rand des Brekzienschlots

Ein niedriggradigeres mineralisiertes Inneres innerhalb des Schlots

Eine Mineralisierung in parallel angeordneten Gängen, die mit dem umgebenden Gestein in Zusammenhang steht

Ameriwest gab zuvor den Abschluss eines vorläufigen geologischen 3D-Modells durch APEX Geoscience Ltd. (APEX) bekannt, das anhand der historischen Bohrlochdatenbank entwickelt wurde. Das Modell soll die weiteren Explorationsplanungen und geologische Interpretationen unterstützen.

Die Viertelkernproben für die neuen Analysen wurden von APEX-Mitarbeitern entnommen und die ersten Analyseergebnisse liefern zusätzliche Informationen zur Bewertung der Mineralisierung innerhalb des Systems Bornite. Mit den Viertelkernproben wurde eine Reihe von zertifizierten Referenzmaterialien (CRMs) hinzugefügt. Ausdehnung, Kontinuität und wirtschaftliche Bedeutung der mineralisierten Bereiche erfordern weitere Arbeiten.

Bei Bornite wurde keine aktuelle Mineralressource oder Mineralreserve ermittelt und die wirtschaftliche Tragfähigkeit wurde nicht nachgewiesen.

Nächste Schritte

Ameriwest treibt ein gestaffeltes technisches Bewertungsprogramm bei Bornite mit folgenden Prioritäten voran:

Durchführung der historischen Kernanalyse: Einholen und Überprüfen der Ergebnisse der restlichen fünf historischen Bohrlöcher, die im aktuellen Programm enthalten sind Bewertung historischer gegenüber neuer Daten: Durchführung statistischer Vergleiche und Bewertung der analytischen Zuverlässigkeit, potenzieller Verzerrungen und Datenbeschränkungen Weiterentwicklung der geologischen Modellierung: Integration der zusätzlichen Analyseinformationen in bestehende geologische Interpretationen, Kernkartierungen und historische Bohrprotokolle Bewertung umfassenderer Multielementergebnisse: Auswertung analytischer Ergebnisse für zusätzliche Elemente, sofern verfügbar, um die geochemischen Eigenschaften des Systems Bornite besser zu verstehen Planung weiterer Explorationsarbeiten: Fortsetzung der technischen Planungs- und Genehmigungsaktivitäten für potenzielle Bohrungen, die zusätzliche geologische, metallurgische und Ressourcenbewertungsinformationen liefern sollen

Das Unternehmen beabsichtigt, die Ergebnisse dieser Arbeiten bei der Bewertung der Anforderungen für die Erstellung einer ersten aktuellen Mineralressourcenschätzung für Bornite gemäß NI 43-101 und den CIM Definition Standards zu verwenden. Es könnten zusätzliche Bohrungen und andere technische Arbeiten erforderlich sein.

Probenahme, Analyseverfahren und QA/QC

Ausgewählte Abschnitte des aufbewahrten historischen Bohrkerns wurden unter Aufsicht von APEX-Mitarbeitern und der unabhängigen qualifizierten Person (QP), Herrn Michael Dufresne, M.Sc., P.Geol., P.Geo., begutachtet, fotografiert und beprobt. Viertelkernproben wurden durch Zersägen des verbleibenden Halbkerns gewonnen und unter Einhaltung der dokumentierten Probenverwahrungskette (Chain-of-Custody) an ALS Global Geochemistry (ALS) in Reno, Nevada, ein unabhängiges, nach ISO/IEC 17025 akkreditiertes Analyselabor, übermittelt.

Die Probenvorbereitung erfolgte gemäß dem ALS-Verfahren CRU-31. Die Cu-, Ag- und Multielementanalysen wurden mittels ME-MS61 durchgeführt, das einen Vier-Säuren-Aufschluss einer 0,25-g-Aliquote und eine Analyse mittels induktiv gekoppelter Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) umfasst, wobei Analysen bei Werten über dem Grenzwert mittels Vier-Säuren-Aufschluss einer 0,4-g-Aliquote und einer Atomabsorptionsspektrometrie (AAS) durchgeführt wurden. Au wurde mittels des ALS-Verfahrens Au-ICP21 analysiert, was eine Brandprobe mit einer 30-g-Probenaliquote umfasst, gefolgt von einer ICP-Nachanalyse.

Das QA/QC-Programm des Unternehmens für die Analysearbeiten umfasste eine Reihe von Au- und Cu-Referenzmaterialien (CRMs), die in Abständen von etwa einer Probe pro zehn Proben eingesetzt wurden. Zu den laborinternen QA/QC-Verfahren gehörte die Analyse einer Reihe von CRMs, Leerproben und Duplikaten. Die qualifizierte Person hat die Analyseergebnisse sowie die QA/QC-Ergebnisse überprüft und festgestellt, dass die Ergebnisse für die Zwecke dieser Bekanntgabe akzeptabel sind.

Erklärung der qualifizierten Person

David Watkinson, P.Eng., eine nicht unabhängige qualifizierte Person gemäß NI 43-101, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt. Herr Watkinson ist CEO und Direktor von Ameriwest.

Die neuen Probenahme- und Analyseverfahren sowie die wissenschaftlichen und technischen Inhalte dieser Pressemitteilung wurden von Herrn Michael Dufresne, M.Sc., P.Geol., P.Geo., einer unabhängigen qualifizierten Person im Sinne von NI 43-101, geprüft und genehmigt.

Über Ameriwest Critical Metals Inc.

Ameriwest ist ein Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Identifizierung und Weiterentwicklung strategischer Projekte für kritische Rohstoffe in Nordamerika gerichtet ist. Das Unternehmen entwickelt zurzeit sein Cu-Au-Ag-Projekt Bornite in Oregon und sein Lithium-Ton-Konzessionsgebiet Thompson Valley in Arizona weiter. Ameriwest besitzt außerdem ein Lithium-Ton-Konzessionsgebiet in Clayton Valley in Nevada und hat eine unverbindliche Absichtserklärung mit Pure Energy Minerals Limited hinsichtlich des geplanten Verkaufs seines Lithiumsole-Konzessionsgebiets Railroad Valley in Nevada unterzeichnet.

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Anleger in den Unterlagen des Unternehmens, die unter www.sedarplus.ca verfügbar sind.

Im Namen des Board of Directors

David Watkinson

Chief Executive Officer und Direktor

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Ameriwest Critical Metals Inc.

Tel: (416) 918-6785

E-Mail: info@ameriwestcriticalmetals.com

Die Canadian Securities Exchange hat die Vorzüge der hierin behandelten Angelegenheiten in keiner Weise beurteilt und den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze dar. Zu diesen Aussagen zählen unter anderem Aussagen bezüglich des Abschlusses und der Ergebnisse des historischen Bohrkernprobenahme- und Analyseprogramms des Unternehmens, der Bewertung und Überprüfung historischer Explorationsdaten, der geologischen Modellierung, der Multielementanalyse, der Einholung von Explorationsgenehmigungen, potenzieller künftiger Bohrungen, metallurgischer Untersuchungen sowie der möglichen Erstellung einer aktuellen Mineralressourcenschätzung.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf Annahmen und Erwartungen, die das Unternehmen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung als angemessen erachtet; sie unterliegen jedoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den ausdrücklich oder implizit genannten abweichen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Mineralexploration, historischen Informationen und der Integrität von Proben, Analyseergebnissen, geologischen Interpretationen, der Schätzung von Mineralressourcen, Metallpreisen, metallurgischen Ausbeuten, Genehmigungsverfahren, der Finanzierung, Umwelt- und behördlichen Auflagen sowie anderen Risiken, die mit der Mineralexploration und -erschließung verbunden sind.

Es gibt keine Gewähr dafür, dass das laufende Programm zur Überprüfung historischer Daten die Eignung der historischen Bohrdatenbank für eine aktuelle Mineralressourcenschätzung bestätigen wird, dass weitere Mineralisierungen identifiziert werden oder dass das Projekt Bornite als wirtschaftlich rentabel eingestuft wird.

Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

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Die Ameriwest Critical Metals Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,67 % und einem Kurs von 0,151EUR auf Lang & Schwarz (14. Oktober 2026, 13:03 Uhr) gehandelt.