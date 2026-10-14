🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlphabet AktievorwärtsNachrichten zu Alphabet

    Google unter Druck

    313 Aufrufe 313 0 Kommentare 0 Kommentare

    EU macht Ernst: Auf Google könnten noch höhere Strafen zukommen!

    Nach EU-Strafen von 890 Millionen Euro steht Google weiter unter Druck. Der Konzern muss seine Geschäftspraktiken ändern, sonst drohen weitere Sanktionen.

    Für Sie zusammengefasst
    Google unter Druck - EU macht Ernst: Auf Google könnten noch höhere Strafen zukommen!
    Foto: Dall-E

    Der Streit zwischen Google und der Europäischen Union geht in die nächste Runde. Die EU-Kommission befindet sich weiterhin in Gesprächen mit dem US-Technologiekonzern über die Umsetzung neuer Wettbewerbsregeln. Das bestätigte Kommissionssprecher Thomas Regnier am Mittwoch in Brüssel. Hintergrund sind zwei im Juli verhängte Geldbußen gegen die Google-Mutter Alphabet in Höhe von insgesamt 890 Millionen Euro.

    Google muss Suchmaschine und Play Store anpassen

     

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Alphabet A!
    Long
    336,29€
    Basispreis
    1,52
    Ask
    × 14,97
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    372,28€
    Basispreis
    2,15
    Ask
    × 14,59
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die EU wirft Google Verstöße gegen den Digital Markets Act (DMA) vor. Demnach bevorzugt der Konzern in seinen Suchergebnissen eigene Angebote, etwa für Shopping, Hotels und Reisen, gegenüber konkurrierenden Diensten. Dafür wurde eine Strafe von 460 Millionen Euro verhängt. Weitere 430 Millionen Euro entfallen auf Beschränkungen im Play Store. Nach Ansicht der Wettbewerbshüter hindert Google App-Entwickler daran, Nutzer ausreichend auf alternative und möglicherweise günstigere Kaufmöglichkeiten außerhalb des eigenen App-Stores hinzuweisen. Google wurde aufgefordert, seine Geschäftspraktiken innerhalb von 60 Tagen anzupassen. Ob die bisherigen Änderungen den Anforderungen der EU genügen, ist bislang offen. Regnier erklärte, dass die Gespräche mit dem Unternehmen andauerten und er deren Ergebnis nicht vorgreifen wolle.

    Depot eröffnen und iPhone gewinnenSMARTBROKER+ verlost fünf Apple iPhone Duos unter allen, die bis zum 13. November ein Depot eröffnen. → Jetzt Lose gewinnen

     

    Sollte Google die Vorgaben nicht ausreichend umsetzen, drohen weitere finanzielle Sanktionen. Die EU kann zusätzliche Zwangsgelder von bis zu fünf Prozent des durchschnittlichen weltweiten Tagesumsatzes verhängen. Für die Alphabet-Aktie bleibt der Konflikt ein regulatorischer Risikofaktor. Einschränkungen bei der bevorzugten Platzierung eigener Dienste und Änderungen am Geschäftsmodell des Play Stores könnten langfristig die Werbe- und Provisionserlöse beeinflussen. Eine Einigung mit Brüssel könnte dagegen die regulatorische Unsicherheit verringern.

    Die Aktie von Alphabet ist am Mittwoch (16:00 Uhr, MESZ) auf Tradegate 1,35 Prozent im Plus. Ein Anteilsschein kostet 320,00 Euro. 

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,09 % und einem Kurs von 319,2EUR auf Tradegate (14. Oktober 2026, 16:09 Uhr) gehandelt.

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Google unter Druck EU macht Ernst: Auf Google könnten noch höhere Strafen zukommen! Nach EU-Strafen von 890 Millionen Euro steht Google weiter unter Druck. Der Konzern muss seine Geschäftspraktiken ändern, sonst drohen weitere Sanktionen.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     