EU macht Ernst: Auf Google könnten noch höhere Strafen zukommen!

Der Streit zwischen Google und der Europäischen Union geht in die nächste Runde. Die EU-Kommission befindet sich weiterhin in Gesprächen mit dem US-Technologiekonzern über die Umsetzung neuer Wettbewerbsregeln. Das bestätigte Kommissionssprecher Thomas Regnier am Mittwoch in Brüssel. Hintergrund sind zwei im Juli verhängte Geldbußen gegen die Google-Mutter Alphabet in Höhe von insgesamt 890 Millionen Euro.

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Die EU wirft Google Verstöße gegen den Digital Markets Act (DMA) vor. Demnach bevorzugt der Konzern in seinen Suchergebnissen eigene Angebote, etwa für Shopping, Hotels und Reisen, gegenüber konkurrierenden Diensten. Dafür wurde eine Strafe von 460 Millionen Euro verhängt. Weitere 430 Millionen Euro entfallen auf Beschränkungen im Play Store. Nach Ansicht der Wettbewerbshüter hindert Google App-Entwickler daran, Nutzer ausreichend auf alternative und möglicherweise günstigere Kaufmöglichkeiten außerhalb des eigenen App-Stores hinzuweisen. Google wurde aufgefordert, seine Geschäftspraktiken innerhalb von 60 Tagen anzupassen. Ob die bisherigen Änderungen den Anforderungen der EU genügen, ist bislang offen. Regnier erklärte, dass die Gespräche mit dem Unternehmen andauerten und er deren Ergebnis nicht vorgreifen wolle.

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Sollte Google die Vorgaben nicht ausreichend umsetzen, drohen weitere finanzielle Sanktionen. Die EU kann zusätzliche Zwangsgelder von bis zu fünf Prozent des durchschnittlichen weltweiten Tagesumsatzes verhängen. Für die Alphabet-Aktie bleibt der Konflikt ein regulatorischer Risikofaktor. Einschränkungen bei der bevorzugten Platzierung eigener Dienste und Änderungen am Geschäftsmodell des Play Stores könnten langfristig die Werbe- und Provisionserlöse beeinflussen. Eine Einigung mit Brüssel könnte dagegen die regulatorische Unsicherheit verringern.

Die Aktie von Alphabet ist am Mittwoch (16:00 Uhr, MESZ) auf Tradegate 1,35 Prozent im Plus. Ein Anteilsschein kostet 320,00 Euro.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,09 % und einem Kurs von 319,2EUR auf Tradegate (14. Oktober 2026, 16:09 Uhr) gehandelt.

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