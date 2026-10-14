WDH/Nach Anschlag in Polen - Brand an Starlink-Antennen auch in Bulgarien
- Brand in Starlink-Anlage nahe Sofia bestätigt
- Elf von 17 Antennen wohl vorsätzlich angezündet
- Nach Polen-Anschlag zwei mutmaßliche Täter gefasst
(In einer früheren Version des Artikels hieß es, im 1. Satz im 3. Absatz die Antennen in Bulgarien seien am 9. September in Brand gesetzt worden. Richtig muss es 9. Oktober heißen.)
SOFIA (dpa-AFX) - Nach einem Anschlag auf eine Starlink-Bodenstation in Polen ist es auch in Bulgarien zu einem Brand in einer Anlage des Satelliteninternetdienstes gekommen. Regierungschef Rumen Radew bestätigte in der Fragestunde des Parlaments in Sofia den Vorfall in der Nähe der Hauptstadt. Das Satellitennetz ist ein strategisch wichtiger Bestandteil der ukrainischen Verteidigung im Krieg gegen Russland.
Der Brand war zuvor vom prowestlichen Oppositionsbündnis Demokratisches Bulgarien (DB) öffentlich gemacht worden. Wegen laufender Ermittlungen wollte Radew keine näheren Angaben zu dem Vorfall machen.
In einer geheim gehaltenen Anlage von Starlink in der Nähe der bulgarischen Hauptstadt Sofia sollen dem Oppositionsbündnis zufolge elf von 17 Antennen am 9. Oktober vorsätzlich in Brand gesetzt worden sein. Diese Antennen dienten zur Hauptverbindung zu SpaceX und würden im Ukraine-Krieg genutzt, so DB. Prowestliche Oppositionsparteien vermuten eine Verbindung zu Russland.
Am 23. September war in einem Terminal von Starlink südlich von Warschau ebenfalls ein Brand ausgebrochen. Am Dienstag wurden in Nürtingen bei Stuttgart zwei mutmaßliche Saboteure festgenommen, die den Anschlag verübt haben sollen. Die Regierung in Warschau vermutet russische Geheimdienste hinter der Tat./el/DP/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie
Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,20 % und einem Kurs von 140,2 auf Tradegate (14. Oktober 2026, 13:18 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 237,13USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 210,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 248,00USD was eine Bandbreite von +49,49 %/+76,54 % bedeutet.
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Community Beiträge zu SpaceX - A42D4F - US84615Q1031
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„Russian satellite activity raises concerns for Starlink, German space commander says“
und im aktuellen Geschäftjahr nicht profitabel.
Das sind die Fakten.
Die große Frage ist wie sich Umsatz Gewinn etc tatsächlich entwickelt. Zahlen nach Analysteneinschätzungen für bare Münze nehmen
macht für mich keinen Sinn.
Die Messlatte liegt hoch, Potential ist in beide Richtungen vorhanden.
Wenn die Märkte fallen vermute ich hier enorme
Kursverluste, sollten die Märkte weiter nach oben laufen fließt auch hier Geld und treibt die Aktie nach oben.
Elon Musk ist ein Unikat im positiven wie im negativen, schwer einzuschätzen das Ganze!
Hat mit Politik gar nichts zu tun. Wer aus wirtschaftlichen Aspekten nicht versteht, dass Elons Erzählungen von Marsstädten oder Massenhaft Rechenzentren im All, totale Bauernfängerei sind, sollte an der Börse vorsichtig sein...!