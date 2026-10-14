BERENBERG stuft NIKE INC auf 'Sell'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Nike auf "Sell" mit einem Kursziel von 27,50 US-Dollar belassen. Schrumpfende Marktanteile des Sportartikelkonzerns von Nike wären mittelfristig positiv für die Wettbewerber Adidas, Puma und On, schrieb Nick Anderson in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Allerdings müssten sich die hohen Lagerbestände zuerst normalisieren, damit er für den Rest des Jahres eine positivere Einschätzung des Sektors abgeben könne./edh/menVeröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 16:48 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nike (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,11 % und einem Kurs von 31,92EUR auf Tradegate (14. Oktober 2026, 13:18 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Nick Anderson

Analysiertes Unternehmen: NIKE INC

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 27,50

Kursziel alt: 27,50

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m



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