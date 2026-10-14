Rheinmetall Aktie legt zu - 14.10.2026

Es geht bergauf für Rheinmetall: Die Aktie verzeichnet am heutigen Handelstag ein Plus von +2,64 % und steht bei 978,70€. Die Rheinmetall Aktie dreht damit ins Plus. Nach einem Rückgang von -0,63 % am Vortag erholt sich der Kurs heute deutlich und steht bei 978,70€. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Rheinmetall ist ein Rüstungs- und Automobilzulieferkonzern (Defence & Powertrain). Kernprodukte: Munition, Artillerie- und Flugabwehrsysteme, Militärfahrzeuge (u.a. Boxer), Sensorik, Triebstrang- und Emissionssysteme. Starke Stellung im europäischen Verteidigungsmarkt, Profiteur steigender Verteidigungsetats. Wichtige Konkurrenten: BAE Systems, Leonardo, Thales, KNDS. USP: Systemintegrator, starke Munitionskompetenz, enge NATO-Verflechtung.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Obwohl sich die Rheinmetall Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -0,70 % hinnehmen.

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Auf Wochensicht steht bei der Rheinmetall Aktie damit ein Gewinn von +2,21 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,45 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Rheinmetall einen Rückgang von -37,56 %.

Rheinmetall Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +2,21 % 1 Monat -1,45 % 3 Monate -0,70 % 1 Jahr -47,84 %

Informationen zur Rheinmetall Aktie

Stand: 14.10.2026, 13:32 Uhr

Es gibt 46 Mio. Rheinmetall Aktien. Damit ist das Unternehmen 44,96 Mrd. € wert.

Auf die fulminante Rally folgt bei Rheinmetall eine scharfe Korrektur: Die Aktie notiert mehr als 50 Prozent unter ihrem Dreijahreshoch und deutlich unter der 200-Tage-Linie. Wichtige Chartmarken zeigen nun, wo eine Stabilisierung gelingen könnte.

So schlagen sich die Wettbewerber von Rheinmetall

BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,72 %. Thales notiert im Plus, mit +1,04 %. General Dynamics notiert im Minus, mit -0,13 %. Lockheed Martin legt um +0,71 % zu Northrop Grumman notiert im Minus, mit -0,05 %.

Die Aktie von Rheinmetall erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 54,00 %. Über 5 Jahre lag sie bei 62,49 %, über 10 Jahre bei 31,90 %.

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Ob die Rheinmetall Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rheinmetall Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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