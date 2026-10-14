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    Besonders beachtet!

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    Eutelsat Communications Aktie auf Höhenflug - 14.10.2026

    Kursbewegung von +13,56 % bei Eutelsat Communications am 14.10.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - Eutelsat Communications Aktie auf Höhenflug - 14.10.2026
    Foto: Dena Skulskaya - Unsplash

    Eutelsat Communications betreibt Kommunikationssatelliten für TV-Übertragung, Breitband- und Datenverbindungen. Kernleistungen: Video-Distribution, Connectivity für Unternehmen, Regierungen und Mobilität (Luft/See). Marktstellung: einer der führenden geostationären Satellitenbetreiber weltweit. Wichtige Konkurrenten: SES, Intelsat, Viasat, Inmarsat. USP: starke GEO-Orbitalpositionen, TV-Reichweite in Europa/MEA, Kombination mit OneWeb-Low-Earth-Orbit-Netz.

    Eutelsat Communications aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 14.10.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Eutelsat Communications Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +13,56 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,44 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Eutelsat Communications Aktie. Nach einem Plus von +0,44 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 1,5660, mit einem Plus von +13,56 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

    Der heutige Anstieg bei Eutelsat Communications konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -31,44 % nicht vollständig ausgleichen.

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    Allein seit letzter Woche ist die Eutelsat Communications Aktie damit um +3,14 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -16,04 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Eutelsat Communications eine negative Entwicklung von -8,20 % erlebt.

    Eutelsat Communications Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,14 %
    1 Monat -16,04 %
    3 Monate -31,44 %
    1 Jahr -59,10 %
    Stand: 14.10.2026, 13:32 Uhr

    Informationen zur Eutelsat Communications Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Eutelsat Communications Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,85 Mrd. € wert.

    Die größten Aufsteiger der Woche vom 07.10.-14.10.2026 in der wO Community


    Liebe wallstreetONLINE Nutzer, in wöchentlichen Abschnitten stellen wir Ihnen die Top15 Aufsteiger-Aktien unserer Community vor. Wir zeigen Ihnen die Werte, die innerhalb der letzten Woche den …

    Die Aktie von Eutelsat Communications erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -31,89 %. Über 5 Jahre lag sie bei -34,14 %, über 10 Jahre bei -21,45 %.

    Lohnt sich ein Investment in die Eutelsat Communications Aktie?


    Ob die Eutelsat Communications Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Eutelsat Communications Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Eutelsat Communications

    +17,01 %
    +3,14 %
    -16,04 %
    -31,44 %
    -59,10 %
    -67,61 %
    -87,55 %
    -91,13 %
    -86,31 %
    ISIN:FR0010221234WKN:A0HGPT
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