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    Besonders beachtet!

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    Nebius Group Registered (A) - Aktie mit schwachem Handelstag - 14.10.2026

    Die Nebius Group Registered (A) Aktie notiert am 14.10.2026 mit -2,40 % im Minus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.

    Besonders beachtet! - Nebius Group Registered (A) - Aktie mit schwachem Handelstag - 14.10.2026
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Nebius Group Registered (A) ist ein Cloud- und Infrastruktur-Anbieter mit Fokus auf skalierbare Rechenleistung, Storage und KI-Plattformen für Unternehmen. Hauptleistungen: IaaS/PaaS, Daten- und Entwickler-Services. Marktstellung: Nischenplayer im Wettbewerb mit Hyperscalern wie AWS, Microsoft Azure, Google Cloud. Mögliche USPs: regionale Fokussierung, technische Spezialisierung, flexible Preis- und Service-Modelle.

    Nebius Group Registered (A) Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 14.10.2026

    Am heutigen Handelstag musste die Nebius Group Registered (A) Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -2,40 % im Minus. Die Talfahrt der Nebius Group Registered (A) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,92 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 180,36, mit einem Minus von -2,40 %. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Nebius Group Registered (A) abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -3,73 % verkraften.

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    Auf Wochensicht hat die Nebius Group Registered (A) Aktie damit -18,51 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,69 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +148,30 % gewonnen.

    Nebius Group Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -18,51 %
    1 Monat -2,69 %
    3 Monate -3,73 %
    1 Jahr +56,54 %
    Stand: 14.10.2026, 13:32 Uhr

    Informationen zur Nebius Group Registered (A) Aktie

    Es gibt 220 Mio. Nebius Group Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 39,68 Mrd. € wert.

    Die Aktie von Nebius Group Registered (A) erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 120,44 %. Über 5 Jahre lag sie bei 22,79 %, über 10 Jahre bei 26,75 %.

    Lohnt sich ein Investment in die Nebius Group Registered (A) Aktie?


    Ob sich ein Einstieg bei der Nebius Group Registered (A) Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Nebius Group Registered (A) Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    Nebius Group Registered (A)

    -2,41 %
    -18,51 %
    -2,69 %
    -3,73 %
    +56,54 %
    +1.039,37 %
    +167,77 %
    +943,35 %
    +625,92 %
    ISIN:NL0009805522WKN:A1JGSL
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    Markt Bote
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