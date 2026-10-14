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    Besonders beachtet!

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    Bank of America Aktie fällt am 14.10.2026 um -3,81 % – Gründe, Kursentwicklung und Ausblick

    Die Bank of America Aktie notiert am 14.10.2026 mit -3,81 % im Minus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.

    Besonders beachtet! - Bank of America Aktie fällt am 14.10.2026 um -3,81 % – Gründe, Kursentwicklung und Ausblick
    Foto: Elise Amendola - dpa

    Bank of America ist eine der größten US-Universalbanken. Sie bietet Privat- und Firmenkundengeschäft, Investmentbanking, Vermögensverwaltung (u.a. Merrill), Zahlungsverkehr und Kreditkarten. Starke Position im US-Markt, global präsent. Hauptkonkurrenten: JPMorgan, Citi, Wells Fargo, Goldman Sachs. Vorteile: breite Kundendatenbasis, Skaleneffekte, integrierte Plattform, starke Marken.

    Bank of America Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 14.10.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Bank of America Aktie. Mit einer Performance von -3,81 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der Bank of America Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,52 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,81 % im Minus. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

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    Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Bank of America, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -11,68 % Verlust nach sich zog.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Bank of America Aktie damit um -4,18 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -14,68 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Bank of America einen Rückgang von -1,32 %.

    Bank of America Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -4,18 %
    1 Monat -14,68 %
    3 Monate -11,68 %
    1 Jahr +10,28 %
    Stand: 14.10.2026, 13:33 Uhr

    Informationen zur Bank of America Aktie

    Es gibt 7 Mrd. Bank of America Aktien. Damit ist das Unternehmen 322,68 Mrd. € wert.

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    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    JPMorgan Chase, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,30 %. Morgan Stanley notiert im Minus, mit -1,02 %. Goldman Sachs Group notiert im Minus, mit -0,10 %. Wells Fargo verliert -0,11 % Citigroup notiert im Plus, mit +0,18 %.

    Die Aktie von Bank of America erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 23,69 %. Über 5 Jahre lag sie bei 4,46 %, über 10 Jahre bei 12,68 %.

    Bank of America Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Ob sich ein Einstieg bei der Bank of America Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Bank of America Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    Bank of America

    -5,42 %
    -5,15 %
    -15,55 %
    -12,58 %
    +9,16 %
    +80,00 %
    +22,27 %
    +217,77 %
    +87,39 %
    ISIN:US0605051046WKN:858388
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    Markt Bote
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