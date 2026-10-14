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    Besonders beachtet!

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    Hewlett Packard Enterprise Aktie mit deutlichem Rücksetzer. Jetzt kaufen? 14.10.2026

    Die Hewlett Packard Enterprise Aktie notiert am 14.10.2026 mit -4,13 % im Minus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.

    Besonders beachtet! - Hewlett Packard Enterprise Aktie mit deutlichem Rücksetzer. Jetzt kaufen? 14.10.2026
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Hewlett Packard Enterprise (HPE) ist ein führender Anbieter von IT-Infrastruktur, der Unternehmen bei der digitalen Transformation unterstützt. Mit Produkten wie Servern, Speicherlösungen und Cloud-Diensten bedient HPE weltweit Kunden. Wichtige Konkurrenten sind IBM, Dell und Cisco. HPEs Alleinstellungsmerkmale sind seine Hybrid-IT-Lösungen und das Engagement im Edge-Computing.

    Hewlett Packard Enterprise Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 14.10.2026

    Die Hewlett Packard Enterprise Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -4,13 % auf 58,90. Damit verliert die Aktie -2,54  gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Die Talfahrt der Hewlett Packard Enterprise Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,54 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 58,90, mit einem Minus von -4,13 %. Was sollten Anleger jetzt beachten?

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    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Hewlett Packard Enterprise-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +41,84 % zu Buche.

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    Allein seit letzter Woche ist die Hewlett Packard Enterprise Aktie damit um -6,10 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +14,87 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Hewlett Packard Enterprise auf +187,81 %.

    Hewlett Packard Enterprise Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -6,10 %
    1 Monat +14,87 %
    3 Monate +41,84 %
    1 Jahr +178,99 %
    Stand: 14.10.2026, 13:33 Uhr

    Informationen zur Hewlett Packard Enterprise Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Hewlett Packard Enterprise Aktien. Damit ist das Unternehmen 78,19 Mrd. € wert.

    Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Hewlett Packard Enterprise?

    Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,19 %. IBM notiert im Plus, mit +0,24 %. Oracle notiert im Minus, mit -0,73 %. NetApp verliert -3,51 % Dell Technologies Registered (C) notiert im Minus, mit -2,46 %.

    Die Aktie von Hewlett Packard Enterprise erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 57,07 %. Über 5 Jahre lag sie bei 36,72 %, über 10 Jahre bei 18,35 %.

    Lohnt sich ein Investment in die Hewlett Packard Enterprise Aktie?


    Ob sich ein Einstieg bei der Hewlett Packard Enterprise Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Hewlett Packard Enterprise Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    Hewlett Packard Enterprise

    -4,07 %
    -6,25 %
    +14,68 %
    +41,60 %
    +178,52 %
    +279,81 %
    +365,04 %
    +417,74 %
    +656,13 %
    ISIN:US42824C1099WKN:A140KD
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