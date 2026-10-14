CoreWeave Registered (A) Aktie fällt am 14.10.2026 um -3,90 % – Gründe, Kursentwicklung und Ausblick

Am 14.10.2026 ist die CoreWeave Registered (A) Aktie, bisher, um -3,90 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der CoreWeave Registered (A) Aktie.

CoreWeave Registered (A) Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 14.10.2026 Die CoreWeave Registered (A) Aktie ist bisher um -3,90 % auf 66,77€ gefallen. Das sind -2,71 € weniger als am letzten Handelstag. Die Talfahrt der CoreWeave Registered (A) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,47 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 66,77€, mit einem Minus von -3,90 %. Wie geht es mit der Aktie weiter? Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die CoreWeave Registered (A) Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -9,51 % hinzunehmen.