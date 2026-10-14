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    CoreWeave Registered (A) Aktie fällt am 14.10.2026 um -3,90 % – Gründe, Kursentwicklung und Ausblick

    Am 14.10.2026 ist die CoreWeave Registered (A) Aktie, bisher, um -3,90 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der CoreWeave Registered (A) Aktie.

    Besonders beachtet! - CoreWeave Registered (A) Aktie fällt am 14.10.2026 um -3,90 % – Gründe, Kursentwicklung und Ausblick
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    CoreWeave Registered (A) Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 14.10.2026

    Die CoreWeave Registered (A) Aktie ist bisher um -3,90 % auf 66,77 gefallen. Das sind -2,71  weniger als am letzten Handelstag. Die Talfahrt der CoreWeave Registered (A) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,47 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 66,77, mit einem Minus von -3,90 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die CoreWeave Registered (A) Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -9,51 % hinzunehmen.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -17,85 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,31 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei CoreWeave Registered (A) auf +7,08 %.

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    CoreWeave Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -17,85 %
    1 Monat -10,31 %
    3 Monate -9,51 %
    1 Jahr -45,00 %
    Stand: 14.10.2026, 13:33 Uhr

    Informationen zur CoreWeave Registered (A) Aktie

    Es gibt 459 Mio. CoreWeave Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 30,56 Mrd. € wert.

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    Ob die CoreWeave Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur CoreWeave Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    CoreWeave Registered (A)

    -6,29 %
    -17,85 %
    -10,31 %
    -9,51 %
    -45,00 %
    -14,33 %
    ISIN:US21873S1087WKN:A413X6
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