NIOB identifiziert im Rahmen von Flugvermessung Explorationsziele für Seltenerdmetalle bei Bardy SE

Vancouver, British Columbia / 13. Oktober 2026 / IRW-Press / North American Niobium and Critical Minerals Corp. (CSE: NIOB) (FWB: KS82.F) (OTCQB: NIOMF) (NIOB oder das Unternehmen) hat ein Thoriumhoch innerhalb einer alkalischen Intrusion im Bereich einer Stichprobe von Seltenerdmetallen festgestellt. Ziel BSE-05 ist eines von zwei vorrangigen Zielen im Konzessionsgebiet Bardy SE des Unternehmens, das durch eine Starrflügler-Flugvermessung mit aeromagnetischen Gradienten und Gammaspektroskopie identifiziert wurde.

Die Interpretation der Daten aus den endgültigen Ergebnissen der im August über dem Konzessionsgebiet geflogenen Vermessung hat BSE-05 und BSE-04 (siehe Abbildung 1 unten) als zwei vorrangige Seltenerdmetall-Niob-Zielgebiete identifiziert:

• BSE-05 ist ein Thoriumhoch innerhalb der alkalischen Intrusion von Bardy, bei dem eine historische behördliche Stichprobe über einer radiometrischen Uran-Thorium-Anomalie 0,14 % gesamte Seltenerdmetalle oder etwa 0,17 % gesamte Seltenerdmetalloxide ergab. (Hinweis: Stichproben sind selektiv und repräsentieren möglicherweise nicht den Durchschnittsgehalt.)

• Ziel BSE-04 ist ein radiometrisches Hoch am Kontakt zwischen der Intrusion und den umgebenden metasedimentären Gesteinen.

„Wir freuen uns über diese Ergebnisse, da Thorium ein Indikatorelement für Seltenerdmetalle und Niob sein kann, das auf die Existenz eines alkalischen Systems hinweist“, sagte Murray Nye, Chief Executive Officer von NIOB. „Diese beiden Ziele werden in unserem Phase-2-Bohrprogramm bei Bardy SE eine Rolle spielen, dessen Planung wir begonnen haben. Wir gehen davon aus, dass die Bohrgeräte anlaufen, sobald die Herbstjagdsaison Ende Oktober endet.“

Das Konzessionsgebiet Bardy SE von NIOB befindet sich in der Nähe von La Tuque, Québec. Es beherbergt eine etwa 981 Millionen Jahre (Ma) alte alkalische Intrusion, deren Alter jenem des alkalischen Karbonatit-Komplexes von Crevier ähnlich ist, der auf 957,5 ± 2,9 Ma datiert wurde (U-Pb-Zirkon; Groulier et al., 2014). Crevier liegt nördlich des Lac Saint-Jean und beherbergt Niob-Tantal-Mineralisierungen. (Hinweis: NIOB besitzt keine Beteiligung an Crevier, wofür keine behördlichen radiometrischen Daten vorliegen. Ein ähnliches Alter bedeutet nicht, dass bei Bardy eine mit Crevier vergleichbare Mineralisierung vorhanden ist.)

Den öffentlich zugänglichen behördlichen aeroradiometrischen Daten zufolge weisen die radiometrischen Hochs von Bardy SE eine ähnliche Größenordnung auf wie das radiometrische Hoch über der Niob-Mine Niobec in Saint-Honoré, Québec. Niobec ist einer von weltweit nur drei Niobproduzenten und der einzige in Nordamerika. (Hinweis: Der Vergleich ist qualitativ, da die Vermessungen mit unterschiedlichen Geräten und Parametern geflogen wurden. Niobec befindet sich im Besitz eines Dritten und das Unternehmen besitzt keine Beteiligung an diesem. Ein ähnliches radiometrisches Signal bedeutet nicht, dass bei Bardy SE eine mit Niobec vergleichbare Mineralisierung vorhanden ist.)

Die Starrflügler-Flugvermessung mit aeromagnetischen Gradienten und 256-Kanal-Gammaspektroskopie wurde von Terraquest Ltd. durchgeführt. Die endgültigen nivellierten Rastersätze mit einer Zellgröße von 25 m wurden am 11. September geliefert. Die Ziele wurden auf dem äquivalenten Thorium-Raster identifiziert und mit dem Thorium-Kalium-Verhältnis, Magnetikdaten, der kartierten Geologie und historischen Gesteinsproben abgeglichen.

Abbildung 1: Äquivalentes Thorium (eTh, ppm) über dem Block Bardy SE, Terraquest-Vermessung B601, mit Darstellung der vorrangigen Ziele BSE-04 und BSE-05, der radiometrischen Ringanomalie, des kartierten Syenits, der Phase-1-Bohrlochansatzpunkte 2026 (BBY-2026-001 bis -008) und historischer REE-Gesteinsprobenwerte von der SIGEOM-Datenbank

Wie die Vermessungsdaten verwendet werden

Magnetikdaten bilden magnetithaltiges Gestein ab. Bei Bardy SE werden sie verwendet, um intrusive Kontakte, interne Phasen und Verwerfungen zu verfolgen, einschließlich unterhalb glazialer Deckschichten. Magnetikdaten messen keinen Seltenerdmetall- oder Niobgehalt.

Gammaspektroskopie misst Kalium, Uran und Thorium an der Oberfläche. Thorium ist häufig in Allanit und anderen Seltenerdmineralen enthalten, während Uran häufig in Pyrochlor vorkommt. Diese Verteilung kann daher auf Anreicherungen von Seltenerdmetallen und Niob hinweisen. Thorium kann auch in Zirkon und anderen verbreiteten Mineralen enthalten sein, weshalb eine erhöhte Thoriumkonzentration allein kein Nachweis für das Vorhandensein von Seltenerdmetallen ist. Aus diesem Grund bewertet das Unternehmen Ziele anhand der Thoriumkonzentrationen zusammen mit dem Thorium-Kalium-Verhältnis, magnetischen Merkmalen und der kartierten Geologie.

Spezifikationen der Vermessung

Terraquest Ltd. führte die Vermessung von La Tuque, Québec, aus mit einer Piper PA-31-350 Navajo Chieftain durch. Magnetikdaten wurden mit 10 Hz von drei Magnetometern an der linken Flügelspitze, der rechten Flügelspitze und am Heck erfasst, was neben dem Totalfeld gemessene Ost-West- und Nord-Süd-Horizontalgradienten lieferte. Radiometrische Daten wurden mit 1 Hz mit einem 256-Kanal-Gammaspektrometer, einschließlich eines nach oben gerichteten Detektors zur atmosphärischen Radonkorrektur, erfasst.

Magnetikdaten wurden kompensiert, tagesvariationskorrigiert, ausgleichsliniennivelliert und mikronivelliert, wobei das Residualfeld gegen das IGRF-Modell 2025 berechnet wurde. Radiometrische Daten wurden mit NASVD-Spektralglättung verarbeitet, für Totzeit, kosmischen und Flugzeughintergrund, Radon, Compton-Abzug und Höhe korrigiert und in Bodenkonzentrationen von Kalium (%K), äquivalentem Uran (ppm eU) und äquivalentem Thorium (ppm eTh) umgerechnet. Zu den Liefergegenständen zählen Rastersätze der totalen magnetischen Intensität, der residualen magnetischen Intensität, der ersten vertikalen Ableitung, des analytischen Signals, der Horizontalgradienten, von K, eU, eTh, der Gesamtzählrate, der Dosisleistung, der Th/K-, U/K- und U/Th-Verhältnisse sowie ein K-Th-U-Ternärbild, jeweils mit einer Zellgröße von 25 m in NAD83, UTM Zone 18N.

Historische und indirekte Daten

Die in dieser Pressemitteilung beschriebenen und in Abbildung 1 dargestellten REE-Werte von Stich- und Gesteinsproben sind historische Ergebnisse aus der SIGEOM-Datenbank der Regierung von Québec. Die qualifizierte Person hat diese Ergebnisse nicht überprüft, weshalb sie nicht als verlässlich angesehen werden sollten. Stichproben sind naturgemäß selektiv und nicht zwangsläufig repräsentativ für die Mineralisierung im Konzessionsgebiet. TREO wurde aus dem gemeldeten TREE unter Anwendung von Standard-Element-zu-Oxid-Umwandlungsfaktoren geschätzt.

Luftgestützte Magnetik- und Radiometriedaten sind indirekte Messungen. Die in dieser Pressemitteilung beschriebenen Explorationsziele sind keine Mineralressourcen und es gibt keine Gewissheit, dass Bohrungen an einem Ziel Seltenerdmetall- oder Niobmineralisierungen durchteufen werden.

Qualifizierte Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects („NI 43-101“) erstellt. Clyde McMillan, P.Geo., Berater des Unternehmens und qualifizierte Person gemäß NI 43-101, hat die hierin enthaltenen technischen Informationen geprüft und freigegeben.

Die in dieser Pressemitteilung beschriebenen geophysikalischen Daten wurden von Terraquest Ltd., einem unabhängigen geophysikalischen Dienstleister, erhoben und verarbeitet. Die qualifizierte Person hat die endgültigen verarbeiteten Raster sowie die Datendokumentation des Dienstleisters auf interne Konsistenz und Übereinstimmung mit der bekannten Geologie überprüft, die Rohdaten der Vermessung jedoch nicht eigenständig erneut verarbeitet.

ÜBER NORTH AMERICAN NIOBIUM AND CRITICAL MINERALS CORP.

North American Niobium and Critical Minerals Corp. ist ein nordamerikanisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Erschließung von Assets mit Edel- und Basismetallen sowie kritischen Mineralen spezialisiert hat. Zum Portfolio des Unternehmens zählen die Konzession Silver Lake im Bergbaurevier Omineca in British Columbia und ein Konzessionspaket in Distriktgröße mit einer Fläche von 29.936 Hektar in der Grenville Province in Quebec. Die Konzessionsgebiete in Quebec beherbergen Vorkommen von Seltenerdmetallen, Niob und Nickel-Kupfer und dehnen das Portfolio des Unternehmens auf kritische Rohstoffe aus, die von strategischer Bedeutung für Energie- und Verteidigungsanwendungen sind.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS:

Murray Nye

Chief Executive Officer

info@northamericanniobium.com

+1 (647) 984-4204

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“ und „zukunftsgerichtete Aussagen“ (zusammenfassend „zukunftsgerichtete Aussagen“) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Alle hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Tatsachen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, jedoch nicht immer, durch Wörter wie „erwartet“, „geht davon aus“, „glaubt“, „beabsichtigt“, „schätzt“, „potenziell“, „möglich“, „wird“, „plant“, „setzt fort“ und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet oder durch Aussagen, dass Ereignisse, Bedingungen oder Ergebnisse eintreten „werden“, „könnten“, „würden“ oder „sollten“.

Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem Aussagen bezüglich: (i) des Abschlusses der Flugmessungen über den Blöcken Blanchette, Sabot und Miskam sowie des Zeitpunkts des Erhalts der endgültigen Daten; (ii) der Auswertung der geophysikalischen Flugmessungen sowie der Ermittlung und Einstufung von Bohrzielen; (iii) des Zeitplans, des Umfangs und des Standorts des vom Unternehmen geplanten Bohrprogramms der Phase 2; sowie (iv) des Potenzials der Liegenschaften Bardy, Blanchette, Sabot und Miskam, Mineralisationen mit Seltenerdmetallen und Niob zu beherbergen, sowie der Größe und Ausdehnung eines solchen Systems.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, die das Management für angemessen hält, und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich davon abweichen, darunter unter anderem: das Risiko, dass geophysikalische Anomalien keine Mineralisierung widerspiegeln; der indirekte Charakter luftgestützter geophysikalischer Messungen; das Risiko, dass Bohrungen keine Mineralisierung durchschneiden; wetterbedingte Verzögerungen sowie Verzögerungen aufgrund von Zugangs- und Genehmigungsfragen, die den Abschluss der Vermessungsarbeiten und die Mobilisierung der Bohranlagen beeinträchtigen; Risiken im Zusammenhang mit Exploration und Erschließung; die Verfügbarkeit von Finanzmitteln; Verzögerungen bei Labor- und Analysearbeiten; Schwankungen der Rohstoffpreise; sowie die sonstigen Risikofaktoren, die in den Dokumenten zur laufenden Offenlegung des Unternehmens erläutert werden, die unter dessen Profil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca eingereicht wurden.

Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf den Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

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Die North American Niobium and Critical Minerals Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,06 % und einem Kurs von 0,140EUR auf Lang & Schwarz (14. Oktober 2026, 13:32 Uhr) gehandelt.