CanCambria Energy startet Programm zur Bewertung oberflächennaher Ölvorkommen mit Vereinbarung zur 3D-Seismikdatenerfassung; Feldarbeiten sollen im November 2026 beginnen

Vancouver, BC / 14. Oktober 2026 / IRW-Press / CanCambria Energy Corp. (TSXV: CCEC) (FWB: 4JH) (OTCQB: CCEYF) („CanCambria“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass die ungarische Firma Acoustic Geophysical Services Ltd. („AGS“) mit der Durchführung der vom Unternehmen geplanten 3D-seismischen Messung zur genaueren Erkundung des Soltvadkert/Tazlar/Alpar Shallow Oil Fairway („STA“) beauftragt wurde. Gemäß der Vereinbarung soll AGS die Feldarbeiten am 1. November 2026 aufnehmen. Die Datenerfassung im Feld wird voraussichtlich bis Mitte Dezember 2026 abgeschlossen sein. Das Genehmigungsverfahren für die Landnutzung wurde bereits eingeleitet.

Das Programm im STA-Fairway dient der Bewertung oberflächennaher Ölprospektionsgebiete innerhalb der zu 100 % im Besitz von CanCambria befindlichen Konzession Kiskunhalas. Die Gesamtkosten des Programms, einschließlich der seismischen Datenerfassung und -verarbeitung, werden voraussichtlich rund 2,6 Mio. USD betragen.

CanCambria hat bereits in der Periode 2023/24 mit AGS im Rahmen des 3D-Seismikprogramms zur Tiefgasexploration im Projekt Balotaszállás zusammengearbeitet. Dieses Programm lieferte qualitativ hochwertige seismische Daten und zeichnete sich durch hohe Sicherheitsstandards und nur geringe Eingriffe in die Oberfläche aus. Die neue Messung im STA-Fairway, die etwa 15 Kilometer nördlich des vorherigen Messgebiets absolviert wird, deckt in etwa das 2,5-Fache der Fläche des vom Unternehmen in der Periode 2023/24 durchgeführten 3D-Seismikprogramms ab.

Dr. Paul R. Clarke, President, Chief Executive Officer und interimistischer Board-Chairman des Unternehmens, meint dazu: „Die Vergabe des Auftrags für die Durchführung der 3D-Seismikmessungen an STA ist ein weiterer Schritt zur Umsetzung unserer Strategie zur Exploration oberflächennaher Ölvorkommen in Ungarn. Auf Grundlage unserer positiven Erfahrungen mit AGS wird dieses Programm einen modernen 3D-Seismikdatensatz liefern, mit dem wir unsere zehn ermittelten Ölprospektionsgebiete erfolgreich bewerten und priorisieren können. Unser Ziel ist es, die vielversprechendsten Prospektionsgebiete in die Bohrreife zu bringen und so das Explorationsbohrprogramm im Jahr 2027 zu unterstützen.“

Die Messung im STA-Fairway erstreckt sich über eine Fläche von 53.000 Acres (215 km²) und umfasst zehn Prospektionsgebiete, die anhand bestehender seismischer Daten ermittelt wurden. Die Prospektionsgebiete im STA-Fairway profitieren von benachbarten Ölfeldern mit gleichen Merkmalen, aus denen insgesamt über 160 Millionen Barrel Öläquivalent (MMBOE)¹ gefördert wurden. Sie untermauern das Ressourcenpotenzial der gesamten Region. Das Gebiet bietet erhebliches Wertschöpfungspotenzial. Jedes Ölprospektionsgebiet zielt auf einen erwarteten durchschnittlichen Nettoertrag von bis zu 567 Mio. USD, abzüglich Royalties und Steuern², ab und stellt einen Ressourcenwert in Milliardenhöhe in Aussicht.

Mehrere seismische Auffälligkeiten (Bright Spots und Flat Spots) wurden als potenzielle Indikatoren für Kohlenwasserstoffansammlungen gewertet. Die neue 3D-Messung wird auch ein historisch produktives Areal abdecken und ermöglicht so die Kalibrierung der seismischen Signale in Abstimmung mit bekannten Fördergebieten und Bohrlochmessdaten.

Die hochmoderne, hochauflösende 3D-Seismikmessung mit vollem Azimut nutzt eine drahtlose Nodal-Technologie und dürfte eine maximale Faltung (Fold) von 224 mit ca. 20.000 Quellpunkten und 27.000 Empfängerknoten erreichen. Der 20 m x 20 m große Bin-Abstand ist für die Abbildung oberflächennaher Ölvorkommen ausgelegt.

Der Explorations-Workflow entspricht den methodischen Ansätzen, die von Unternehmen wie Vermilion Energy, MOL Group und Aspect Energy im gesamten Pannonischen Becken bereits erfolgreich angewendet wurden. Bewertet werden potenzielle direkte Kohlenwasserstoffindikatoren zusammen mit kartierten Strukturfallen. Dort, wo diese seismischen Signale mit der Geometrie der Fallen übereinstimmen, ist eine höhere Zuverlässigkeit der Interpretation der Explorationsziele gegeben.

Nach Abschluss der initialen Pre-Stack-Zeitmigration ist eine erweiterte seismische Datenverarbeitung einschließlich Full-Waveform-Inversion (FWI) geplant, um die Bildgebung zu verbessern und die Charakterisierung der elastischen Eigenschaften des Untergrunds zu erleichtern.

1 Quellennachweis: Hydrocarbons in Hungary, 2018. Herausgegeben von Z. Kovacs. ISBN: 978-615-00-2313-8 (unabhängige Quelle von Produktionsdaten, die in der KCA-Region gemeldet werden).

2 Analyse der Größenverteilung bei bestehenden Feldern: PMean-(Swanson)-Feldgröße von 15 MMBOE. Umsatzbewertung von 567 Mio. USD bei einem Ölpreis von 70 $/bbl, abzüglich Royalty und Steuern in Höhe von 46 %. Das Basisszenario von 1,5 MMBOE entspricht P50. Unter Berücksichtigung des zeitlichen Verlaufs der Creaming Curve ist der Explorationserfolg beim Einsatz von 3D-Seismik auf 25 MMBOE begrenzt.

Überblick über das 3D-Seismikprogramm im Soltvadkert/Tazlar/Alpar Shallow Oil Fairway

Über CanCambria Energy Corp.

CanCambria Energy Corp. ist ein kanadisches Explorations- und Produktionsunternehmen, das sich auf die Erschließung von Tight-Gas-Vorkommen (Anm.: Erdgaslagerstätten mit sehr gering durchlässigem Gestein) spezialisiert hat. CanCambria konzentriert sich mit seinem weltweit erfahrenen Führungsteam auf hochwertige, risikoreduzierte Projekte mit direktem Zugang zu profitablen Märkten. Durch den Einsatz der fortschrittlichsten Technologien der Branche strebt das Unternehmen die Kommerzialisierung seines Vorzeigeprojekts an, des zu 100 % unternehmenseigenen Projekts Kiskunhalas im Süden Ungarns, einer bedeutenden Gaskondensatressource im Herzen Europas.

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Paul Clarke, PhD

CEO & President

paul.clarke@cancambria.com

Larry Busnardo

VP, Investor Relations

larry.busnardo@cancambria.com

Investor Relations - Nordamerika

KIN Communications Inc.

604-684-6730

ccec@kincommunications.com

E-Mail: info@CanCambria.com

Website: www.CanCambria.com

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INFORMATIONEN ZU ÖL UND GAS

Die angegebenen Fördermengen sind historische oder vergleichbare Werte, basieren nicht auf der Förderung des Unternehmens und spiegeln möglicherweise nicht die künftigen Förderraten des Unternehmens im gesamten KCA wider. Die künftigen Förderraten können unter anderem aufgrund von Schwierigkeiten oder Unterbrechungen bei der Kohlenwasserstoffförderung erheblich von den in dieser Pressemitteilung dargestellten historischen und vergleichbaren Förderraten abweichen.

BOE

Die Angabe in Barrel Öläquivalent („boe“) kann irreführend sein, insbesondere wenn sie isoliert betrachtet wird. Ein Umrechnungsverhältnis von 6.000 Kubikfuß Erdgas zu einem Barrel Rohöl basiert auf einer Methode zur Umrechnung der Energieäquivalenz, die in erster Linie an der Brennerspitze anwendbar ist, und stellt keine Wertäquivalenz an dem Bohrlochkopf dar. Da sich das auf dem aktuellen Preis von Rohöl im Vergleich zu Erdgas basierende Wertverhältnis erheblich vom Umrechnungsverhältnis der Energieäquivalenz von 6:1 unterscheidet, ist die Verwendung einer Umrechnung auf Basis von 6:1 als Wertindikator irreführend.

Analoge Informationen

Informationen in dieser Pressemitteilung, die sich auf das nachgewiesene Kohlenwasserstoffbecken beziehen, einschließlich der historischen Produktion des Beckens auf der Grundlage der Fördermengen anderer Branchenakteure aus diesem Becken, das sich in geografischer Nähe zu Konzessionsgebieten befindet, die sich im Besitz des Unternehmens befinden oder befinden könnten, können „analoge Informationen“ im Sinne der Vorschrift NI 51-101 darstellen. Diese Informationen stammen aus öffentlich zugänglichen Informationsquellen (zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung), einschließlich unabhängiger staatlicher Quellen, Aufsichtsbehörden oder anderer Branchenakteure, von denen das Unternehmen annimmt (jedoch nicht bestätigen kann), dass sie unabhängig sind. Das Unternehmen kann nicht bestätigen, dass die Informationen von einem qualifizierten Reservenbewerter oder -prüfer im Sinne von NI 51-101 oder in Übereinstimmung mit dem Canadian Oil and Gas Evaluation (COGE) Handbook erstellt wurden. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass diese Informationen über die Öl- und Gasfelder innerhalb und in der Nähe des KCA dem Management helfen, die Lagerstättenmerkmale auf den Flächen, an denen das Unternehmen beteiligt ist oder beteiligt sein könnte, zu verstehen und zu definieren, können die Daten, auf die sich das Unternehmen stützt, ungenau oder fehlerhaft sein, möglicherweise nicht tatsächlich auf die Konzessionsbestände des Unternehmens hinweisen oder diesen in anderer Weise entsprechen und möglicherweise nicht repräsentativ für die tatsächlichen Ergebnisse von Bohrlöchern sein, die das Unternehmen in Zukunft bohren oder fertigstellen könnte. Diese Informationen stellen keine Schätzung der Reserven, Ressourcen oder Vermögenswertmerkmale dar, die den vom Unternehmen gehaltenen oder potenziell zu haltenden Konzessionsgebieten zuzurechnen sind, und es besteht keine Gewissheit, dass die Lagerstättendaten und wirtschaftlichen Informationen für die vom Unternehmen gehaltenen oder potenziell zu haltenden Konzessionsgebieten den in dieser Pressemitteilung dargestellten Informationen entsprechen werden.

Abkürzungen

Bbl Barrel

boe Barrel öläquivalent

km Kilometer

km2 Quadratkilometer

MM Million

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Die Cancambria Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +13,38 % und einem Kurs von 0,170EUR auf Tradegate (14. Oktober 2026, 11:14 Uhr) gehandelt.

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