JEFFERIES stuft VOLKSWAGEN auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Volkswagen nach einer Telefonkonferenz vor den Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Die Tonalität beim "pre-close call" des Autokonzerns sei angesichts des Drucks in den kommenden Quartalen angemessen nüchtern gewesen, schrieb Philippe Houchois in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick./rob/edh/menVeröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 17:29 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 17:29 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,03 % und einem Kurs von 68,28EUR auf Tradegate (14. Oktober 2026, 13:38 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Philippe Houchois

Analysiertes Unternehmen: VOLKSWAGEN

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 120

Kursziel alt: 120

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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