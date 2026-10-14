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    Besonders beachtet!

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    BlackRock Aktie legt weiter zu - +4,32 % - 14.10.2026

    Am 14.10.2026 ist die BlackRock Aktie, bisher, um +4,32 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der BlackRock Aktie.

    Besonders beachtet! - BlackRock Aktie legt weiter zu - +4,32 % - 14.10.2026
    Foto: adobe.stock.com

    BlackRock ist der weltweit führende Vermögensverwalter, bekannt für seine ETFs (iShares) und innovative Anlagestrategien. Mit über 9 Billionen USD verwaltetem Vermögen dominiert es den Markt. Hauptkonkurrenten sind Vanguard und Fidelity. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die Aladdin-Plattform für Datenanalyse und Risikomanagement.

    BlackRock aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 14.10.2026

    Die BlackRock Aktie kann am heutigen Handelstag um +4,32 % auf 994,40 zulegen. Das sind +41,20  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,02 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der BlackRock Aktie. Nach einem Plus von +0,02 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 994,40. Setzt sich der positive Trend fort?

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    Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in BlackRock investiert war, konnte einen Gewinn von +9,05 % verbuchen.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +2,69 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,67 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von BlackRock einen Anstieg von +7,62 %.

    BlackRock Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,69 %
    1 Monat +5,67 %
    3 Monate +9,05 %
    1 Jahr -1,30 %
    Stand: 14.10.2026, 13:44 Uhr

    Informationen zur BlackRock Aktie

    Es gibt 155 Mio. BlackRock Aktien. Damit ist das Unternehmen 155,02 Mrd. € wert.

    BlackRock verzeichnet Gewinnsprung – Was macht die Aktie?


    BlackRock erhöht den Gewinn auf 1,66 Milliarden US-Dollar und verwaltet 15,49 Billionen US-Dollar. Die Aktie steigt vorbörslich fast vier Prozent. Höhere Zinsen und Risiken bei privaten Krediten könnten den Boom bremsen.

    BlackRock mit starkem Quartal: Gewinn und Vermögen übertreffen Erwartungen - Aktie springt hoch


    BlackRock Reports Third Quarter 2026 Earnings


    BlackRock, Inc. (NYSE: BLK) today released its financial results for the third quarter of 2026. The company’s earnings release and supplemental materials are available via ir.blackrock.com/quarterlyresults. Teleconference and Webcast Details …

    Die Aktie von BlackRock erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 16,87 %. Über 5 Jahre lag sie bei 4,45 %, über 10 Jahre bei 11,44 %.

    BlackRock Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die BlackRock Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur BlackRock Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    BlackRock

    +3,69 %
    +3,93 %
    +6,94 %
    +10,36 %
    -0,12 %
    +65,87 %
    +32,06 %
    +212,55 %
    +703,58 %
    ISIN:US09290D1019WKN:A40PW4
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