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    Besonders beachtet!

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    NEL ASA Aktie gut behauptet +2,23 % - 14.10.2026

    Kursbewegung von +2,23 % bei NEL ASA am 14.10.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - NEL ASA Aktie gut behauptet +2,23 % - 14.10.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Nel ASA ist ein norwegischer Hersteller von Elektrolyseuren und Wasserstoff-Tankstellen. Fokus auf grünem Wasserstoff für Industrie, Energie und Mobilität. Marktstellung: einer der führenden Pure-Player im Elektrolysemarkt, aber noch defizitär. Wichtige Wettbewerber: ITM Power, Plug Power, Cummins, Siemens Energy. USP: breite Elektrolyse-Technologiepalette (alkalisch/PEM), langjährige Erfahrung und globales Partnernetzwerk.

    NEL ASA Aktie: Der Blick auf Kurs und Kennzahlen am 14.10.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von NEL ASA. Mit einer Performance von +2,23 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +7,29 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der NEL ASA Aktie. Nach einem Plus von +7,29 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 0,2060, mit einem Plus von +2,23 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von NEL ASA einen Gewinn von +0,99 % verbuchen.

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    Allein seit letzter Woche ist die NEL ASA Aktie damit um +7,52 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,56 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +8,14 % gewonnen.

    NEL ASA Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +7,52 %
    1 Monat +2,56 %
    3 Monate +0,99 %
    1 Jahr -7,05 %
    Stand: 14.10.2026, 13:47 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur NEL ASA Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Nels PEM-Auftrag über rund 12 Mio. US-Dollar mit Lieferung 2027 und weitere kleinere Aufträge als Stütze der finanziellen Reichweite. Diskutiert werden Rallychancen und ein Kursziel von 0,30 Euro bis Jahresende, aber auch ein mögliches Strohfeuer. Bei der Rheinmetall-Absichtserklärung bestehen Zweifel an Umsetzung und Finanzierung. Chancen werden in der Samsung-Kooperation und Wasserstoff aus Atomstrom gesehen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber NEL ASA eingestellt.

    Zur NEL ASA Diskussion

    Informationen zur NEL ASA Aktie

    Es gibt 2 Mrd. NEL ASA Aktien. Damit ist das Unternehmen 375,96 Mio. € wert.

    Rheinmetall-Aktie legt 3 Prozent zu: Kooperation mit Nel ASA sorgt für neuen Impuls


    Nel ASA erhält US-Auftrag über rund 12 Millionen Dollar


    Die US-Tochter Nel Hydrogen US hat von einem nicht genannten, weltweit tätigen Technologieunternehmen mit Sitz in den USA einen Auftrag über rund 12 Millionen US-Dollar erhalten. Die Bestellung umfasst mehrere containerisierte PEM-Elektrolyseure der …

    Nel ASA Aktie mit +6% – neuer Trend gestartet?


    Die Nel-ASA-Aktie zeigt nach ihrem jahrelangen Kursverfall einen neuen Stabilisierungsversuch. Gestern legte der Wasserstoff-Titel um +6,32% auf 2,12 NOK zu. Der Kurs hält sich damit oberhalb einer langfristig wichtigen Unterstützungszone. Während der RSI ein erstes bullisches Signal liefert, bleibt der übergeordnete Abwärtstrend allerdings vollständig intakt. Chartanalyse zur Nel-ASA-Aktie Die Nel-ASA-Aktie bewegt sich seit mehreren Monaten […] The post Nel ASA Aktie mit +6% – neuer Trend gestartet? first appeared on sharedeals.de.

    Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

    Ballard Power Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,01 %. Siemens Energy notiert im Minus, mit -1,08 %.

    Die Aktie von NEL ASA erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -32,17 %. Über 5 Jahre lag sie bei -32,24 %.

    Lohnt sich ein Investment in die NEL ASA Aktie?


    Ob sich ein Einstieg bei der NEL ASA Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur NEL ASA Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    NEL ASA

    +1,24 %
    +7,52 %
    +2,56 %
    +0,99 %
    -7,05 %
    -69,02 %
    -85,54 %
    -27,40 %
    ISIN:NO0010081235WKN:A0B733
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