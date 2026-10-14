Paul Tudor Jones erwartet einen Ölpreissprung, den Aktien hassen dürften

Paul Tudor Jones setzt auf weiter steigende Ölpreise – und warnt zugleich vor den Folgen für Aktien. Der Hedgefondsmanager sagte bei CNBC, der Ölpreis könne kurzfristig um weitere 20 bis 25 US-Dollar je Barrel steigen. "Ich bin long in Öl … bullish in Bezug auf Öl … Ich glaube, der Preis kann noch um 20 oder 25 US-Dollar steigen", so der Gründer von Tudor Investment. Ausgehend von den zuletzt genannten rund 95 US-Dollar für West Texas Intermediate würde das den US-Ölpreis über das bisherige Jahreshoch von knapp 113 US-Dollar treiben.

Der Kern seiner Wette ist politisch. Jones rechnet nicht damit, dass der Konflikt zwischen den USA und Iran vor den Zwischenwahlen im November entschärft wird. "Wenn etwas passieren würde, das die Situation entschärfen könnte, wäre es bereits vor den Zwischenwahlen geschehen." Erst nach der Wahl erwartet er einen stärkeren politischen Druck auf eine Lösung. "Ich gehe davon aus, dass der Präsident einen Plan für die Zeit nach der Wahl hat", sagte Jones. Und weiter: "Ich gehe davon aus, dass er einen Plan hat, denn es ist offensichtlich, dass die derzeitige Situation unhaltbar ist. Ich glaube nicht, dass sie auf lange Sicht tragbar ist."