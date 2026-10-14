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    Long in Öl, short in Nerven

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    Paul Tudor Jones erwartet einen Ölpreissprung, den Aktien hassen dürften

    Paul Tudor Jones wettet auf weiter steigende Ölpreise – und sieht für Aktien genau darin die nächste Gefahr. Entscheidend ist für ihn, was vor den US-Zwischenwahlen wohl nicht mehr passieren wird.

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    Long in Öl, short in Nerven - Paul Tudor Jones erwartet einen Ölpreissprung, den Aktien hassen dürften
    Foto: DALL*E

    Paul Tudor Jones setzt auf weiter steigende Ölpreise – und warnt zugleich vor den Folgen für Aktien. Der Hedgefondsmanager sagte bei CNBC, der Ölpreis könne kurzfristig um weitere 20 bis 25 US-Dollar je Barrel steigen. "Ich bin long in Öl … bullish in Bezug auf Öl … Ich glaube, der Preis kann noch um 20 oder 25 US-Dollar steigen", so der Gründer von Tudor Investment. Ausgehend von den zuletzt genannten rund 95 US-Dollar für West Texas Intermediate würde das den US-Ölpreis über das bisherige Jahreshoch von knapp 113 US-Dollar treiben.

    Der Kern seiner Wette ist politisch. Jones rechnet nicht damit, dass der Konflikt zwischen den USA und Iran vor den Zwischenwahlen im November entschärft wird. "Wenn etwas passieren würde, das die Situation entschärfen könnte, wäre es bereits vor den Zwischenwahlen geschehen." Erst nach der Wahl erwartet er einen stärkeren politischen Druck auf eine Lösung. "Ich gehe davon aus, dass der Präsident einen Plan für die Zeit nach der Wahl hat", sagte Jones. Und weiter: "Ich gehe davon aus, dass er einen Plan hat, denn es ist offensichtlich, dass die derzeitige Situation unhaltbar ist. Ich glaube nicht, dass sie auf lange Sicht tragbar ist."

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    Für Aktien wäre ein neuer Ölpreisschub aus seiner Sicht alles andere als harmlos. Sollte Öl tatsächlich noch einmal um 20 bis 25 US-Dollar steigen, würde der Aktienmarkt dies laut Jones "absolut hassen". Zwar hatte der S&P 500 den ersten Ölpreisschock nach Beginn des Krieges vergleichsweise gut verkraftet und vom Hoch bis zum Tief Ende März nur etwas mehr als 7 Prozent verloren. Doch Jones sieht die Belastungen inzwischen breiter.

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    Besonders 2027 bereitet ihm Sorgen. Der Markt fühle sich "immer noch wie 1999 an", sagte er mit Blick auf die Kluft zwischen KI-Gewinnern und dem Rest der Wirtschaft. Noch härter fällt seine Einschätzung zu den Kapitalflüssen aus: 2027 biete "das negativste Kapitalflussbild für den US-Aktienmarkt seit 2002". Hintergrund sind unter anderem mögliche milliardenschwere Börsengänge von Unternehmen wie Anthropic und OpenAI, die zusätzlich Kapital aus dem Markt ziehen könnten.

    Damit verbindet Jones zwei Warnungen: kurzfristig einen möglichen Ölpreissprung durch den Iran-Konflikt, mittelfristig ein deutlich schwierigeres Umfeld für Aktien. Für Anleger ist vor allem die Kombination heikel: teureres Öl belastet Inflation und Zinsen – während gleichzeitig die Unterstützung durch Rückkäufe und Übernahmen schwächer werden könnte.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


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