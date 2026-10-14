Brixton Metals - Neue Entdeckung mit bis zu 195 g/t Gold & 4,11% Kupfer

Mit Spitzenwerten von bis zu 195 g/t Gold, 147 g/t Silber und 4,11 Prozent Kupfer untermauert Brixton Metals (TSX-V: BBB / WKN A423P0) einmal mehrdas Entdeckungspotenzial auf seinem vollständig kontrollierten Thorn-Projekt im Nordwesten von British Columbia. Im Zielgebiet Golden Valley bestätigte die Nachbeprobung früherer Funde aus dem Jahr 2023 eine hochgradige, kieselsäurereiche Aderstruktur, die sich an der Oberfläche über mindestens 90 Meter Streichlänge verfolgen lässt. Zusammen mit weiteren Treffern rund 400 Meter südlich zeichnet sich ein erweiterter mineralisierter Korridor ab, der nun für erste Bohrungen vorbereitet wird.

Brixton Metals: Hochgradige Gehalte im Zielgebiet Golden Valley

Das Areal Golden Valley liegt rund 17 Kilometer südsüdöstlich des Trapper-Goldziels und 24 Kilometer nordwestlich der ehemaligen Goldmine Golden Bear. Ausgehend von zwei Geologenproben aus dem Jahr 2023, die 52,5 bzw. 51,7 g/t Gold geliefert hatten, untersuchte das Explorationsteam 2026 den massiven, rostrot verwitterten Pyrit-Siliziumdioxid-Gang systematisch neu. Die Struktur erreicht Breiten von bis zu zwei Metern, führt neben Pyrit und Chalkopyrit auch feinkörnige Sulfosalze und verschwindet nach 90 Metern unter oberflächlichem Deckmaterial.

Ergebnisse der goldgeochemischen Untersuchungen von Gesteins- und Bodenproben im Rahmen des Thorn-Projekts; Quelle Brixton Metals

Die Ergebnisse der selektiven Gesteinsproben im Detail:

H auptaufschluss Golden Valley: Sämtliche vier Proben des Aufschlusses lieferten hochgradige Werte – angeführt von Probe D132341 mit 195 g/t Gold, 147 g/t Silber und 4,11 Prozent Kupfer. Die weiteren Proben brachten 78,7 g/t Gold, 73,5 g/t Silber und 0,19 Prozent Kupfer (D132340), 78,0 g/t Gold und 170 g/t Silber (D132338) sowie 17,9 g/t Gold und 69,3 g/t Silber (D132339).

auptaufschluss Golden Valley: Sämtliche vier Proben des Aufschlusses lieferten hochgradige Werte – angeführt von Probe D132341 mit 195 g/t Gold, 147 g/t Silber und 4,11 Prozent Kupfer. Die weiteren Proben brachten 78,7 g/t Gold, 73,5 g/t Silber und 0,19 Prozent Kupfer (D132340), 78,0 g/t Gold und 170 g/t Silber (D132338) sowie 17,9 g/t Gold und 69,3 g/t Silber (D132339). Erweiterung 400 Meter südlich: Entlang zusätzlicher nordöstlich streichender Quarz-Pyrit-Strukturen ergab Probe D132342 32,3 g/t Gold und 34,3 g/t Silber, während Probe D132337 23,0 g/t Gold, 58,7 g/t Silber und 0,54 Prozent Kupfer aufwies.

Struktureller Korridor: Der südliche Gang weist Mächtigkeiten zwischen 0,3 und 1,0 Meter auf und lässt sich mit Unterbrechungen über rund 500 Meter bis in die Nähe eines Bachlaufs verfolgen.

Methodischer Hinweis: Da es sich um selektive Gesteinsproben handelt, sind die Werte richtungsweisend, erlauben jedoch noch keine quantitativen Rückschlüsse auf Durchschnittsgehalte des Gesamtsystems.

Geringe Höhenlage ermöglicht frühen Explorationsstart

Brixton-Chairman und CEO Gary R. Thompson hob hervor, dass die jüngsten Funde die Erwartungen an das Areal vollauf bestätigen und das polymetallische Profil von Golden Valley verdeutlichen. Ein operativer Vorteil ist die vergleichsweise geringe Höhenlage des Zielgebiets: Sie erlaubt es dem Unternehmen, bereits zu Beginn der kommenden Feldsaison ins Gelände zurückzukehren, um den strukturellen Zusammenhang zwischen dem Hauptaufschluss und den südlichen Vorkommen detailliert zu kartieren.

Das Thorn-Projekt umfasst ein diversifiziertes Spektrum an Kupfer-, Gold-, Silber- und Molybdänzielen. Auf Golden Valley konzentrieren sich die nächsten Arbeiten nun darauf, das Streichen und die Tiefenfortführung der Adern so weit einzugrenzen, dass konkrete Bohrkerne zur Bestimmung der wirtschaftlichen Dimensionen abgeteuft werden können.

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