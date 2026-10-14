Börsen Update
Börsen Update Europa - 14.10. - FTSE Athex 20 stark +1,37 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der DAX steht bei 25.378,72 PKT und gewinnt bisher +0,29 %.
Top-Werte: Rheinmetall +2,94 %, MTU Aero Engines +2,31 %, Merck +1,87 %
Flop-Werte: Zalando -1,88 %, Siemens Energy -1,00 %, Hannover Rueck -0,86 %
Der MDAX steht bei 30.365,60 PKT und gewinnt bisher +0,75 %.
Top-Werte: Salzgitter +4,05 %, Lanxess +4,01 %, Kion Group +4,00 %
Flop-Werte: SILTRONIC AG -1,69 %, DWS Group -1,64 %, Deutsche Lufthansa -1,61 %
Der TecDAX steht aktuell (13:59:13) bei 4.026,62 PKT und steigt um +0,93 %.
Top-Werte: OHB +5,73 %, Verbio +3,74 %, Sartorius Vz. +3,00 %
Flop-Werte: SILTRONIC AG -1,69 %, SUESS MicroTec -0,88 %, ATOSS Software -0,62 %
Der Eurozone 50 bewegt sich bei 6.198,40 PKT und steigt um +0,26 %.
Top-Werte: Rheinmetall +2,94 %, EssilorLuxottica +2,46 %, ENGIE +1,93 %
Flop-Werte: Intesa Sanpaolo -1,40 %, BNP Paribas (A) -1,20 %, Siemens Energy -1,00 %
Der AT 20 bewegt sich bei 6.647,54 PKT und steigt um +0,30 %.
Top-Werte: Wienerberger +2,88 %, voestalpine +2,87 %, EVN +1,61 %
Flop-Werte: Raiffeisen Bank International -1,69 %, UNIQA Insurance Group -1,39 %
Der CH 20 steht aktuell (13:59:53) bei 14.058,33 PKT und steigt um +0,98 %.
Top-Werte: Lonza Group +2,70 %, Novartis +1,86 %, Alcon +1,85 %
Flop-Werte: Swiss Re -1,13 %, UBS Group -0,30 %
Der SE 30 steht aktuell (13:49:24) bei 3.287,90 PKT und steigt um +0,07 %.
Top-Werte: SSAB Registered (A) +1,98 %, AstraZeneca +1,96 %, Securitas Shs(B) +1,46 %
Flop-Werte: Skandinaviska Enskilda Banken (A) -6,37 %, SKF (B) -1,05 %
Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:57:21) bei 6.680,00 PKT und steigt um +1,37 %.
Top-Werte: Allwyn +3,42 %, Jumbo +3,30 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +2,86 %
Flop-Werte: GEK Terna Holding Real Estate Construction -2,06 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) -0,24 %, Piraeus Port Authority 0,00 %
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