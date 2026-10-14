State Street Aktie fällt am 14.10.2026 um -8,43 % – Gründe, Kursentwicklung und Ausblick

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die State Street Aktie. Mit einer Performance von -8,43 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Es bleibt ungemütlich für State Street: Nach einem Rückgang von -0,88 % am Vortag folgt heute ein weiteres Minus von -8,43 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

State Street ist eine führende US-Verwahr- und Asset-Servicing-Bank mit Fokus auf Depotbank-, Fondsadministrations-, Custody-, ETF- und Indexlösungen (u.a. SPDR-ETFs). Starke Marktstellung im institutionellen Segment. Wichtige Konkurrenten: BNY Mellon, Northern Trust, JPMorgan, Citigroup. USP: hohe Skaleneffekte, starke ETF-/Index-Plattform, technologische Infrastruktur (State Street Alpha).

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Rücksetzer schmälert die Drei-Monats-Bilanz von State Street nur geringfügig - unterm Strich bleibt weiterhin ein Plus von +0,81 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die State Street Aktie damit um +0,85 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,55 %. Im Jahr 2026 gab es für State Street bisher ein Plus von +40,71 %.

Zum Vergleich: Der US 500 notiert heute lediglich +0,13 % im Plus-Minus-Bereich. State Street entwickelt sich damit deutlich schwächer als der Gesamtmarkt.

State Street Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +0,85 % 1 Monat -4,55 % 3 Monate +0,81 % 1 Jahr +59,66 %

Informationen zur State Street Aktie

Stand: 14.10.2026, 14:00 Uhr

Es gibt 275 Mio. State Street Aktien. Damit ist das Unternehmen 41,62 Mrd.EUR € wert.

State Street Corporation (NYSE: STT) reported its third-quarter 2026 financial results today. The news release, presentation and additional financial information can be accessed on State Street’s Investor Relations website, …

Der Ölpreis steigt wegen des eskalierenden Konflikts zwischen Huthis und Saudi Arabien wieder. ASML übertrifft die Erwartungen. Die US-Inflationsdaten und Zahlen von US-Banken sind die wichtigsten Börsentermine heute.

Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von JPMorgan Chase, Goldman Sachs Group und Co.

JPMorgan Chase, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,25 %. Goldman Sachs Group notiert im Minus, mit -0,73 %. Northern Trust notiert im Minus, mit -1,40 %. Bank of New York Mellon ist heute unverändert

Die Aktie von State Street erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 36,10 %. Über 5 Jahre lag sie bei 14,89 %, über 10 Jahre bei 9,48 %.

State Street Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob die State Street Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur State Street Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.