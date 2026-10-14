JPMORGAN stuft Heidelberg Materials auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Heidelberg Materials auf "Overweight" mit einem Kursziel von 225 Euro belassen. Die europäischen Baustoffkonzerne dürften für das dritte Quartal im Durchschnitt einen Absatzrückgang zum Vorquartal ausweisen, schrieb Elodie Rall in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Sie begründete dies unter anderem mit negativen Auswirkungen der Hitzewellen in Europa, die im Sommer zur Schließung einiger Baustellen geführt hatten./edh/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 19:52 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,74 % und einem Kurs von 143,3EUR auf Tradegate (14. Oktober 2026, 13:57 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Elodie Rall

Analysiertes Unternehmen: Heidelberg Materials

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 225

Kursziel alt: 225

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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