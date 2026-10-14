JPMORGAN stuft Heidelberg Materials auf 'Overweight'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Heidelberg Materials auf "Overweight" mit einem Kursziel von 225 Euro belassen. Die europäischen Baustoffkonzerne dürften für das dritte Quartal im Durchschnitt einen Absatzrückgang zum Vorquartal ausweisen, schrieb Elodie Rall in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Sie begründete dies unter anderem mit negativen Auswirkungen der Hitzewellen in Europa, die im Sommer zur Schließung einiger Baustellen geführt hatten./edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 19:52 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 19:52 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,74 % und einem Kurs von 143,3EUR auf Tradegate (14. Oktober 2026, 13:57 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Elodie Rall
Analysiertes Unternehmen: Heidelberg Materials
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 225
Kursziel alt: 225
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Elodie Rall
Analysiertes Unternehmen: Heidelberg Materials
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 225
Kursziel alt: 225
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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