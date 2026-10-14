BERENBERG stuft LVMH auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für LVMH auf "Hold" mit einem Kursziel von 420 Euro belassen. Dass der Luxusgütersektor im Allgemeinen und LVMH im Besonderen zu kämpfen haben, sollte niemanden mehr überraschen, schrieb Nick Anderson in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Superzyklus im Luxussegment sei vorbei, die Nachfrage ist instabil geworden und reagiere empfindlicher auf externe Ereignisse. LVMH und die Branche insgesamt müssten letztendlich ihre Kapitalallokationspolitik neu ausrichten und akzeptieren, dass sich das künftige Wachstum von dem der Vergangenheit unterscheiden werde./rob/edh/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 16:15 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,68 % und einem Kurs von 391,0EUR auf Tradegate (14. Oktober 2026, 13:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Nick Anderson

Analysiertes Unternehmen: LVMH

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 420

Kursziel alt: 420

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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