BERENBERG stuft GSK auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für GSK auf "Buy" mit einem Kursziel von 2200 Pence belassen. Nach vielen Jahren einer enttäuschenden Entwicklung hätten sich die Erwartungen mit Blick auf die Forschung und Entwicklung im Pharmageschäft nun verbessert, schrieb Kerry Holford in einer Studie am Mittwoch. Damit gleiche das Segment eine weniger gute Produktpalette im Geschäft mit Medikamenten gegen Viruserkrankungen mehr als aus./rob/bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 16:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 16:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die GSK Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 20,80EUR auf Tradegate (14. Oktober 2026, 13:35 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Kerry Holford
Analysiertes Unternehmen: GSK
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 22
Kursziel alt: 22
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Kerry Holford
Analysiertes Unternehmen: GSK
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 22
Kursziel alt: 22
Währung: GBP
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