BERENBERG stuft GSK auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für GSK auf "Buy" mit einem Kursziel von 2200 Pence belassen. Nach vielen Jahren einer enttäuschenden Entwicklung hätten sich die Erwartungen mit Blick auf die Forschung und Entwicklung im Pharmageschäft nun verbessert, schrieb Kerry Holford in einer Studie am Mittwoch. Damit gleiche das Segment eine weniger gute Produktpalette im Geschäft mit Medikamenten gegen Viruserkrankungen mehr als aus./rob/bek/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 16:33 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die GSK Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 20,80EUR auf Tradegate (14. Oktober 2026, 13:35 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Kerry Holford

Analysiertes Unternehmen: GSK

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 22

Kursziel alt: 22

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



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