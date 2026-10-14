DZ BANK stuft JPMorgan auf 'Halten'
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für JPMorgan nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Halten" mit einem fairen Wert von 330 US-Dollar je Aktie belassen. Das Ergebnis der Investmentbank habe unter Wertpapierverlusten gelitten, schrieb Analyst Philip Häßler in einer Studie am Mittwoch. Bereinigt um diesen negativen Effekt, sei das Ergebnis aber gut. Das Investment Banking habe allerdings nicht so gut abgeschnitten wie im zweiten Quartal./rob/bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 11:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 11:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 11:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 11:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die JPMorgan Chase Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,25 % und einem Kurs von 295,4EUR auf Tradegate (14. Oktober 2026, 13:54 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Philipp Dr. Häßler
Analysiertes Unternehmen: JPMorgan
Aktieneinstufung neu: neutral
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Philipp Dr. Häßler
Analysiertes Unternehmen: JPMorgan
Aktieneinstufung neu: neutral
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