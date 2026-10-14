JEFFERIES stuft Porsche AG auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Porsche AG nach einer Telefonkonferenz vor den Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Die Äußerungen des Managements des Sportwagenbauers seien überwiegend negativ gewesen, wobei wiederholt auf die Margenverwässerung durch das E-Autogeschäft hingewiesen worden sei, schrieb Philippe Houchois in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick./rob/edh/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 17:06 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 17:06 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,43 % und einem Kurs von 41,63EUR auf Tradegate (14. Oktober 2026, 13:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Philippe Houchois

Analysiertes Unternehmen: Porsche AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 47

Kursziel alt: 47

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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