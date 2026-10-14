DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft BMW auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für BMW vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 71 Euro belassen. Geringere Absatzmengen, ungünstige Wechselkursentwicklungen, höhere Rohstoffkosten und gestiegene Abschreibungen dürften das Ergebnis belastet haben, schrieb Tim Rokossa in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Eine einmalige Entschädigungszahlung von Lieferanten in Höhe von rund 350 Millionen Euro sollte die Rentabilität stützen./edh/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 07:55 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,33 % und einem Kurs von 54,46EUR auf Tradegate (14. Oktober 2026, 14:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Tim Rokossa

Analysiertes Unternehmen: BMW

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 71

Kursziel alt: 71

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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