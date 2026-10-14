DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft DIAGEO auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Diageo vor einem Zwischenbericht zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 1734 Pence belassen. Seine Prognose für die organische Umsatzentwicklung des Spirituosenkonzerns liege unter der Konsensschätzung, schrieb Mitch Collett in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./edh/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 07:55 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,09 % und einem Kurs von 20,54EUR auf Tradegate (14. Oktober 2026, 13:32 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Mitch Collett

Analysiertes Unternehmen: DIAGEO

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 17,34

Kursziel alt: 17,34

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



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