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    CPI-Daten

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    US-Inflation: Bleibt in den Erwartungen – ein Detail stört aber

    Der Markt rechnete mit einer Beschleunigung der US-Gesamtinflation auf 3,6 Prozent im Jahresvergleich. Hier die aktuellen CPI-Daten.

    Für Sie zusammengefasst
    CPI-Daten - US-Inflation: Bleibt in den Erwartungen – ein Detail stört aber
    Foto: CNP/ADM - www.capitalpictures.com

    Der Verbraucherpreisindex für alle städtischen Konsumenten (CPI) stieg saisonbereinigt um 0,6. Im vergangenen Monaten stieg der Gesamtindex vor Saisonbereinigung um 3,7 Prozent, wie das U.S. Bureau of Labor Statistics am Mittwoch mitteilte.

    Im August war der Verbraucherpreisindex für alle städtischen Haushalte saisonbereinigt um 0,4 Prozent und im Jahresvergleich saisonbereinigt um 3,4 Prozent gestiegen.

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    Die Gesamtinflation entsprach damit der monatlichen Prognose, lag im Jahresvergleich aber darüber. Besonders relevant ist, dass auch die Kerninflation stärker ausfiel als erwartet.

    Die Veröffentlichung des Verbraucherpreisindex erfolgte nur zwei Wochen vor der nächsten Zinsentscheidung der US-Notenbank.

    Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) hat Zeit abzuwarten und zu beobachten, wie sich die Finanzmärkte und die Wirtschaft nach ihrer Zinserhöhung im September entwickeln, bevor sie über weitere Maßnahmen entscheidet, meint die stellvertretende Vorsitzende für Aufsicht, Michelle Bowman, am Mittwoch.

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    "Ich sehe derzeit keine Eile, weitere Maßnahmen zu ergreifen. Wir müssen uns erst einmal Zeit nehmen und abwarten, wie sich die Dinge entwickeln werden", sagte Bowman während der Treffen von IWF und Weltbank in Bangkok.

    Ob dies noch der allgemeine Konsenz nach den Inflatioszahlen ist, bleibt fraglich. In Reaktion auf die Daten tauchten zunächst der S&P 500 und die Nasdaq ab.

    Auf das Szenario, dass die PCI-Daten schlechter als erwartet ausfallen hat unser Aktienexperte Markus Weingran Dienstag in der wO Börsenlounge spekuliert und ist hat den Nasdaq 100 geshortet. Die Spekulation legt heute kräftig zu. 

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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