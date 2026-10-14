Lufthansa gewinnt Bieterrennen um Portugals Tap
- Lufthansa soll bei Portugals Airline Tap einsteigen
- Lissabon wählt Lufthansa als bevorzugten Partner
- Geplant ist der Erwerb von 44,9 Prozent an Tap
LISSABON (dpa-AFX) - Die Lufthansa steht vor dem Einstieg bei der portugiesischen Fluggesellschaft Tap. Die Regierung in Lissabon wählte den deutschen Luftfahrtkonzern als bevorzugten Partner für den Erwerb von 44,9 Prozent der staatlichen Airline aus, wie Ministerpräsident Luís Montenegro mitteilte./er/DP/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie
Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,61 % und einem Kurs von 7,092 auf Tradegate (14. Oktober 2026, 14:14 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9100 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,2000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -0,77 %/+27,59 % bedeutet.
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Sender: Lufthansa gewinnt wohl Bieterrennen um portugiesische TAP
https://de.marketscreener.com/boerse-nachrichten/sender-lufthansa-gewinnt-wohl-bieterrennen-um-portugiesische-tap-ce785dd2db8df322
Klar ist das für uns Investoren frustrierend, wenn es immer weiter runter geht. Aber wie ich schon früher schrieb, entscheidend sind die Konflikte im mittleren Osten und natürlich auch in der Ukraine. Irgendwann ist jeder Krieg beendet worden, und dann wird es gerade für die LH deutlich nach oben gehen!