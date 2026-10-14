MPCM stuft PNE AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat die Einstufung für PNE nach Kürzung der Ergebnisziele durch den Windparkprojektierer auf "Buy" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Liquidität und Refinanzierung rückten nun in den Fokus, schrieb Philipp Kaiser am Mittwoch und kündigte an, seine Schätzungen nach einem Gespräch mit dem Unternehmen zu überprüfen./rob/ajx/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 08:02 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die PNE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -9,52 % und einem Kurs von 5,80EUR auf Tradegate (14. Oktober 2026, 14:28 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: MPCM

Analyst: Philipp Kaiser

Analysiertes Unternehmen: PNE AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 12

Kursziel alt: 12

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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