RBC stuft Adidas auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Adidas auf "Outperform" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Piral Dadhania nahm am Dienstag geringfügige Änderungen an seinen Schätzungen vor, wobei er sie aufgrund positiver Währungseffekte für 2027 und 2028 etwas nach oben revidierte./rob/ajx/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 21:07 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,44 % und einem Kurs von 155,5EUR auf Tradegate (14. Oktober 2026, 14:28 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Piral Dadhania

Analysiertes Unternehmen: Adidas

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 200

Kursziel alt: 200

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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