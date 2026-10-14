JPMORGAN stuft FRAPORT AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fraport auf "Overweight" mit einem Kursziel von 81 Euro belassen. Das internationale Geschäft dürfte das operative Ergebnis (Ebitda) angetrieben haben, schrieb Elodie Rall am Dienstagabend vor den anstehenden Zahlen des Flughafenbetreibers für das dritte Quartal. Der Fokus liege indes auf dem Erreichen der Ziele für den freien Barmittelfluss./rob/ajx/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 20:08 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,03 % und einem Kurs von 58,80EUR auf Tradegate (14. Oktober 2026, 14:21 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Elodie Rall

Analysiertes Unternehmen: FRAPORT AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 81

Kursziel alt: 81

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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